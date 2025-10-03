La jueza, a un testigo del Cecopi: «Cuando llega Mazón, ¿quién dirige el Cecopi?»

La declaración de este viernes en la causa de la dana corresponde a ingeniero forestal que pertenece al Consorcio de Bomberos. Su testimonio será relevante ... si puede aportar datos de lo ocurrido en el Cecopi. El profesional estuvo toda la tarde acompañando a José Miguel Basset, el jefe de los Bomberos, y persona clave en todo el dispositivo. Todavía no ha declarado el máximo responsable.

El profesional ha confirmado una de las máximas de esta instrucción: no se habló del barranco del Poyo hasta las 19 horas. Al comienzo del Cecopi, todo se centraba en el riesgo de Forata. Este relato resulta coincidente con absolutamente todos los testimonios y, en cierta medida, favorece a la exconsellera Pradas.

El profesional ha recordado que efectivos del Consorcio se habían desplazado a vigilar el barranco la mañana del 29O. Ha asegurado que comunicaron su retirada por radio y eso lo debió conocer Emergencias porque tiene acceso a esas comunicaciones. Los bomberos, a las 15 horas, ya conocían que alrededor de 60 personas no podían salir de una nave de Ribarroja debido a la acumulación de agua.

El bombero ha reconocido que hubo «debate» en el Cecopi y que sí existía un trasvase de información entre la sala de Emergencias y el lugar donde se celebraba la citada reunión, unas dependencias anexas. La jueza, en algunas resoluciones, ha reflejado su perplejidad ante esa supuesta 'bunkerización' del Cecopi a la hora de recibir información del exterior.

El interrogatorio de la jueza se ha concentrado por momentos en la llegada del presidente Mazón y qué posición asumió el dirigente. La magistrada le ha preguntado, con cierta insistencia, por lo que hacía el líder del PP. El testigo ha asegurado que Mazón habló, pero desconoce si proponía medidas. En realidad, no recordaba mucho de aquellos momentos de evidente tensión. La jueza ha sido reiterativa en este punto. «Cuando llega y está Pradas... ¿Quién dirige allí estando los dos?.

El dirigente popular llegó a las instalaciones de l'Eliana a las 20.28 horas. En ese momento, ya se había enviado el Es Alert que, según el criterio de la jueza, fue tardío y de contenido erróneo. La jueza mantiene la tesis de que la consellera no actuó de manera rápida porque, en realidad, era Mazón quien tenía la última palabra acerca de las medidas a adoptar. Este planteamiento ha sido negado por la consellera en sede judicial. También el presidente ha señalado que nunca dio indicaciones ni instrucciones sobre el Es Alert.