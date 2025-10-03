Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La reunión del Cecopi, en la tarde del 29 de octubre. LP

La jueza, a un testigo del Cecopi: «Cuando llega Mazón, ¿quién dirige el Cecopi?»

Uno de los responsables del Consorcio asegura que no se habló del Poyo hasta las 19 horas y que ellos comunicaron por radio su retirada de la vigilancia del barranco

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:36

La declaración de este viernes en la causa de la dana corresponde a ingeniero forestal que pertenece al Consorcio de Bomberos. Su testimonio será relevante ... si puede aportar datos de lo ocurrido en el Cecopi. El profesional estuvo toda la tarde acompañando a José Miguel Basset, el jefe de los Bomberos, y persona clave en todo el dispositivo. Todavía no ha declarado el máximo responsable.

