Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana.

Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana. LP

VÍDEO | El subdirector de Emergencias propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles de la zona Requena-Utiel

Los vídeos del Cecopi grabados por una productora muestran ahora que las alertas a los teléfonos se plantearon nada más comenzar la reunión de Emergencias

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

