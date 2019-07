Baldoví reprocha a Sánchez su rechazo a negociar con Compromís una alternativa a la infrafinanciación de la Comunitat Joan Baldoví pasa por delante del escaño de Pedro Sánchez antes de su intervención . / EFE El diputado de Compromís aseguró conservar la «esperanza» porque «siempre nos quedará septiembre, y agosto, y ahí estará Compromís para negociar» DAVID BURGUERA Jueves, 25 julio 2019, 15:56

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, realizó su intervención al filo de las 15 horas, poco antes de la votación que dejó para septiembre el futuro Gobierno de España. Baldoví reclamó «respeto» a Sanchez. El político nacionalista afeó al secretario general del PSOE su «soberbia» en el discurso del lunes y exigió que tenga mayor consideración hacia «los ciudadanos que piden progreso, hacia aquellos por los que debían haber negociado, hacia el Consell, al mío y al suyo, al del Botánico».

En este sentido, Baldoví recriminó a Sánchez que no ha accedido a «buscar un mecanismo que compense la infrafinanciación» de la Comunitat sin pasar por el FLA, por considerar que recurrir al fondo de liquidez supone empeorar la situación de la Generalitat, que destina «la cuarta parte de su presupuesto a pagar deuda que no hemos generado, no a rescatar personas». Por todo ello, Baldoví apeló al «respeto a los cinco millones de valencianos», que, dijo, «esperaban más de usted y más de todos».

Baldoví consideró que Sánchez ha intentado ser presidente «por rendición, sin negociar a fondo con nosotros», y aseguró haber percibido «soberbia» en el presidente del Gobierno en funciones, lo que «no merecemos ni Compromís ni todo el pueblo valenciano».

No obstante, el diputado de Compromís aseguró conservar la «esperanza» porque «siempre nos quedará septiembre, y agosto, y ahí estará Compromís para negociar». Baldoví hizo un llamamiento a Sánchez, a Iglesias y al resto de «la izquierda»: «no defraudemos la esperanza. Si dejamos morir estos dos meses sin hacer nada, muchas personas trasladarán a unas futuras elecciones su frustración con una abstención militante».

«Pasemos página y empecemos a trabajar o ganará la foto de Colón (en referencia a los partidos que participaron en la manifestación de Madrid que acabó en la plaza de Colón y que reunió por primera vez al PP, Ciudadanos y Vox), a ver si somos capaces de evitarlo», concluyó Baldoví, que se abstuvo en la votación que finalmente rechazó la investidura de Sánchez