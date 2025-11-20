Senzillo: la Navidad que sabe a casa y a mucho más

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Hay lugares que, cuando llega la Navidad, no necesitan adornarse demasiado. Simplemente, les basta con encender los fogones para que todo empiece a oler a tradición, infancia y a ese calor que uno busca cuando se sienta a la mesa en estas fechas tan señaladas. Senzillo es uno de estos lugares. En este pequeño refugio gastronómico de Rafa y Mónica Morales -dos hermanos con una historia que parece escrita entre guisos, viajes y valentía- la Navidad es mucho más que un menú especial: es toda una declaración de intenciones.

Porque en el local de la calle San Vicente, número 340, la cocina se entiende con mimo al producto, con proximidad, con ese trato de tú a tú que los dos defienden con una sonrisa y un delantal limpio. Y también con las propias raíces que parten de Águeda Tello, carnicera de las de antes, cuyo saber hacer marcó la mirada culinaria de la familia y terminó desembocando en un proyecto propio que ha devuelto a ambos hermanos una libertad profesional que necesitaban: poder cocinar lo que creen, como lo creen y en Navidad lo tienen claro: toca volver a comer como antes.

El menú festivo de Senzillo (disponible los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero) es un abrazo largo y honesto al sabor. Arranca con un aperitivo de bienvenida donde aparece la ensalada de verduras encurtidas en casa, las aceitunas premium con aliño moruno, el pan con tomate de colgar y un queso manchego curado en bodega al pimentón trufado. Saben cómo abrir boca, y lo hacen con un guiño a la memoria: blanquet de Ontinyent con pasas y nueces, un huevo mimosa relleno de atún y un montadito de foie de oca con higos al moscatel.

Después llega el entremés marinero, una pequeña celebración del Mediterráneo con sardina ahumada y su salpicón agridulce, anchoas del Cantábrico y mejillones en escabeche de chalota. Un paseo corto, pero intenso antes del entrante individual: un pastel de carne hojaldrado a la trufa que huele a mesa grande y a manteles de domingo.

En el principal, el comensal elige según antojo. El salmón a la naranja con caviar de lumpo es una caricia elegante; la carrillera estofada con parmentier y chucrut, un guiso que reconcilia con el mundo; y los arroces -al horno de ibéricos o meloso de ibéricos, trufa y boletus- representan ese dominio de los Morales por las cocciones largas, los fondos potentes y el respeto absoluto al producto. Quienes prefieran la versión marinera del menú encuentran chipirones confitados al pil-pil, un meloso del senyoret o un all i pebre de anguilas, pulpitos y calamares que demuestra que en Senzillo el pescado es, como ellos dicen, «uno de los productos más agradecidos».

El final es la guinda dulce que firma la trayectoria internacional de Mónica: postre casero, surtido de turrones y una mistela de Godella que homenajea la tierra. Tradición sin artificios.

Senzillo nació para dignificar la profesión, para cocinar sin disfraces y para devolver a la gente de barrio un lugar en el que sentirse en casa.