¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? Yo soy el Rey León, teatro con marionetas en El Teatret. / LP Planes para todas las edades durante este viernes, sábado y domingo LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 6 junio 2019, 18:45

Empieza un fin de semana lleno de actividades deportivas, culturales y lúdicas para todas las edades. ¿Qué te apetece hacer? La música al aire libre será la protagonista desde el jueves, con el concierto de la Banda Municipal en los jardines del Palau, pasando por el Festival de Les Arts, que llenará durante el viernes y el sábado la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La música también tendrá protagonismo este domingo en la Pèrgola de La Marina. Además, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de talleres didácticos, espectáculos o actividades acuáticas durante todo el fin de semana:

1

Festival de Les Arts

Es una de los eventos culturales más esperados en la ciudad de Valencia. El Festival de Les Arts volverá a poner ritmo a la capital del Turia celebrando su quinto aniversario, este fin de semana. La música de reconocidos artistas del momento tomará la Ciudad de las Artes y las Ciencias junto a unas variada oferta de comida con los food trucks en el Foodies Merkat y otras muchas actividades. Aunque las entradas están agotadas, es una cita ineludible para muchos valencianos que quieran disfrutar del ambiente que se formará también en las inmediaciones del recinto.

2

Westin Weekends: música gratuita

Los Jardines del Hotel The Westin Valencia se llenan de música en directo durante los fines de semana de junio y julio con entrada gratuita. Los conciertos, interpretados por músicos de la plataforma valenciana online de contratación de por artistas y músicos para cualquier evento, Click and Sound, tendrán lugar los viernes, en horario de 20:00 a 22:30 , con música de flamenco; los sábados por la mañana, en horario de 12:30 a 14:30, con Boleros, Jazz, Bossa y Pop; los sábados por la tarde, en horario de 20:00 a 22:30 horas, será el turno del Jazz, Soul y R&B; y los domingos por la mañana, en horario de 12:00 a 14:30, sonará pop.

3

El mundo de las Fuerzas Armadas

Este fin de semana Valencia vuelve a celebrar el Da de las Fuerzas Armadas con diferentes actividades. El sábado el acuartelamiento 'Santo Domingo' (Capitanía General de Valencia) abrirá su interior a los interesados en una Jornada de Puertas Abiertas con visitas guiadas y una exposición del famoso pintor realista de batallas Augusto Ferrer-Dalmau. Pero el acto principal de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas será una Jura de Bandera para personal civil en la zona de la Alameda de Valencia. Este año, unidades del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil con guarnición en Valencia ofrecerán a todos los españoles, mayores de edad y que cumplan las condiciones legales, la posibilidad de realizar el juramento o promesa ante la Bandera. La cita será este sábado a las 11.00 horas en el acuartelamiento 'San Juan de Ribera' de Valencia. A la ceremonia de juramento seguirán un acto de homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile de la Fuerza.

4

Visita libre al jardín de Bombas Gens

Este viernes 7 de junio el jardín de Bombas Gens abre sus puertas para las visitas libres de 20:30 a 22:00 horas. En este espacio podrás descubrir más de 100 especies de plantas y árboles que han transformado lo que antaño era el patio trasero de la fábrica. Una zona recoleta de 1.147 m2, que hereda la tradición modernista de su arquitectura para crear un jardín frondoso y colorista. Y en el que se incluye la pieza de Cristina Iglesias, expandiendo así el espacio expositivo del centro de arte hacia el exterior.

5

Utiel a la luz de las velas

Este fin de semana la Comunitat Valenciana vive su noche más mágica. El sábado 8 de junio más de 70.000 velas iluminan el centro histórico de Utiel, además de lugares emblemáticos como el Teatro Rambal, la Plaza de Toros o el Almázar. En 1765 la Cofradía de Labradores y Colmeneros de Utiel iluminó con velas la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en agradecimiento a la Virgen por el fin de la sequía. Se dice que encendieron tantas velas como abejas tiene una colmena. 250 años después, Utiel decidió revivir aquel espectáculo con un evento que recordara el de 1765. Desde entonces, ya se han celebrado 4 ediciones y este 2019 vuelve a llenar de luz las calles y plazas. Además, la música acompaña durante toda la noche. Desde Valencia Turiart ofrece una excursión de medio día (tarde y noche) para disfrutar de la fiesta. La salida es a las 16:00 horas desde el Tourism Hub de la Estación del Norte de Valencia y se visita el Museo del Vino, las Bodegas Utielanas y cata de vino y se visita la Feria de Artesanía y Alimentación Tradicional hasta el tradicional encendido de las velas a las 22:00 horas. La llegada a la Estación del Norte de Valencia esta prevista para las 01:00 de la madrugada. El precio de la excursión es de 34 euros e incluye transporte, visitas guiadas y cena (bocadillo y bebida).

6

Al Museo en Pijama en el Museo de Ciencias Naturales

¿Habías pensado alguna vez pasar una noche en un museo? Los más pequeños de la casa tienen la oportunidad de acampar en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Una actividad que acercará, de manera divertida, la ciencia a los niños y niñas de 10 a 14 años. ¿Qué es un gliptodonte o un megaterio? La aventura empieza el sábado 8 de junio a las 20:30 horas y termina a las 08:30 horas del día siguiente. Precio: 20 euros por participante. Las reservas se realizan a través de la web de Difusión Cultural.

7

El Circo del Sol deslumbra en Valencia

Si eres de los que todavía no se ha pasado por el conocido Circo del Sol, aún estás a tiempo de disfrutar de uno de los espectáculos más populares del mundo. Su espectacularidad estará en la ciudad hasta el próximo 14 de julio con el show Kooza, un homenaje a los orígenes que pretende atraer al público en todos los sentidos. Este sábado las sesiones serán a las 18:00 y 21:30 y las entradas se pueden conseguir en su página web desde 38.95€. El domingo solo quedan entrada para la sesión de las 20:30 horas, pases que se pueden conseguir en su página web desde 50,95 euros.

8

Yo soy el Rey León, en Valencia

El teatro infantil tiene una nueva cita el sábado 8 de junio, a las seis de la tarde, en El Teatret, con 'Yo soy el Rey León'. Un joven león de la sabana africana llamado Wolo aprende cuál es su lugar en el Ciclo de la Vida luchando contra varios obstáculos, hasta convertirse en el legítimo Rey. Un divertido espectáculo con actores y marionetas que hará disfrutar tanto a grandes como a pequeños. Recomendado para niños entre 2 y 6 años.

9

Flyfish y Banana boat para refrescarse

El verano aún no ha llegado, pero en Valencia disfrutamos de una temperatura que invita a no hacer demasiado caso al viejo dicho «hasta el 40 de mayo no te quites el sayo». Para los más aventureros, en la Playa de la Malvarrosa se puede vivir el mar mediterráneo de una manera divertida y refrescante con actividades como Flyfish, Banana boat o Flyboard. Experiencias, pensadas para descargar pura adrenalina entre amigos o en familia, que se pueden realizar todos los días desde las 10:30 horas de la mañana en La Marina de Valencia.

Además, recuerda que en la AGENDA de LAS PROVINCIAS puedes consultar todos las actividades, conciertos, talleres, ferias, etcétera, que se realiza en Valencia durante los próximos días.