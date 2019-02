¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? Participantes de una de las ediciones de la carrera 15K abierta al mar en Valencia. / LP Una carrera frente al mar o un festival de globos encabezan las propuestas del sábado y domingo LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 14 febrero 2019, 20:07

Fin de semana en la capital del Turia equivale a ocio, diversión y aire libre. La ciudad de Valencia presenta este sábado y domingo un abanico de planes que si de alguna manera se puede resumir es por su variedad, con propuestas de todo tipo para que aburrirse no sea una opción. Desde un festival de globos aerostáticos, una carrera frente al mar, juegos en equipo, representaciones de teatro y conciertos conforman la agenda de ocio de los dos días de descanso.

Estas son algunas de las ideas para pasar el fin de semana en Valencia:

1

Fiesta de globos aerostáticos

Este fin de semana se celebra la primera edición de 'Tro 19', una muestra de globos en las localidades valencianas de Bocairent y Fontanars dels Alforins. El evento reúne a los mejores pilotos aerostáticos del panorama nacional, entre los que destaca el actual campeón de España, Blai Carbonell. La exhibición aerostática incluye una competición entre globos cuyo vehículo 'liebre' contará con un 'dolçainer' y un 'tabaler' que llenarán de música la jornada. Este globo 'liebre' será perseguido por el resto y bajará durante su vuelo un par de veces para dejar una diana en la que deben lanzar un testigo el resto de globos que la siguen. En la segunda bajada, los músicos esperaránn al resto de globos y, en función del éxito de su aproximación, interpretarán una pieza u otra.

2

Carrera 15K abierta al mar

La 15K Valencia Abierta al Mar es todo un clásico en el calendario atlético. La competición concentra este domingo a las 09:00 horas a miles de atletas de élite y populares, que se echan a las calles de la capital del Turia para disfrutar de un recorrido con unas vistas de lo más increíbles: el mar y la playa. La cita, organizada por LAS PROVINCIAS y patrocinada por el Banco Santander, comienza en la calle Manuel Soto, junto al tinglado 4 del puerto. Desde ese punto, los corredores se irán acercando a la playa a través de amplias avenidas como las de Aragón o Tarongers, hasta llegar al final del paseo marítimo. Las inscripciones están ya cerradas, así que si eres de los participantes mucha suerte y, si no, sal a animar a los corredores al ritmo de sus zancadas.

3

Escape room gratuito en Valencia

¿Tienes ganas de aventuras? Pues atento. Este fin de semana te has enterado que has heredado una casa de un pariente lejano que acaba de fallecer. Vas a visitarla y te quedas encerrado en extrañas circunstancias. Sólo tienes 5 minutos para escapar de ella. ¿Cómo? Deberás resolver las pruebas y pistas que se te presentan entre dos salas. Así es este juego de escape que estará este viernes 15 y sábado 16 de febrero en la Plaça de les Corts Valencianes de Torrent. Y que además, estará el domingo en el centro comercial Bonaire. Esta casa interactiva itinerante estará abierta a todos los públicos de forma gratuita. La participación en grupo es esencial para resolver los enigmas a bordo del camión del Tour de la Casa de Escape de EDP. Este juego abrirá sus puertas de 11:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

4

Magia en directo con Jandro

Si quieres pasar un sábado entre risas y carcajadas, tienes una cita con uno de los rostros del humor nacional. El colaborador del programa 'El Hormiguero' presenta un espectáculo en el Auditori de Torrent (C/ Vicent Pallardó, 25) que no dejará a nadie indiferente. El cómico trae al público valenciano el show 'Descabellado' en el que la magia será la protagonista y enseñará sus trucos en directo, sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza. La función empieza a las 20:00 y las entradas que quedan disponibles están a la venta a partir de 12 euros.

5

Homenaje a los Beatles

Si eres de los que añora a esta banda de rock inglesa de los 60, el Palau de la Música trae este sábado de vuelta las mejores canciones del grupo. Así, sus seguidores pueden hacer un viaje a 'Abbey Road' y cantar 'Hey Jude', 'Here comes the sun' o 'Let it be' y volver a sentir la brillantez de estas melodías de Liverpool que conquistaron el mundo. Por 35 euros, el concierto 'Imagine The Beatles' trae, por un momento, el sonido de los Beatles al escenario y rinde homenaje al grupo. Además, el espectáculo recrea también sus trajes e instrumentos. El concierto empieza a las 19:30 en la Sala Iturbi.

6

El barrio de Campanar está de fiesta

Uno de los barrios más emblemáticos de Valencia esta de fiesta. Campanar es un rincón de la capital con el encanto de una población. Siempre lleno de vida, presenta un programa de fiestas con motivo de la celebración de la Santísima Virgen de Campanar. Durante los dos días, las calles de Campanar se llenan de actividades, entre las que destaca el sábado el desfile de Moros y Cristianos a las 18:00 y el Festival de la Tapa a las 20:30 y el Día de la 'Torrà' el domingo a las 12:00. Consulta aquí el programa de fiestas completo de las fiestas de Campanar.

7

1984 se sube al escenario de La Rambleta

La propuesta teatral de este fin de semana viene de la mano de la obra cumbre de George Orwell, que llega al escenario valenciano 70 años después de su publicación y en un momento en el que la realidad de la película no es tan lejana a la nuestra. La obra retrata la sociedad del futuro como una dictadura totalitaria en la que solo existe el control del Partido sobre la sociedad y el Hermano Mayor vigila cada movimiento. La versión en escena de Javier Sánchez-Collado y Carlos Martínez Abarca gira en torno a la obra de Orwell y hace plantearse al público si el terror reflejado en 1984 sería posible hoy. Las entradas están disponibles desde los 16 euros y la sesión es a las 20:30 horas.

8

III Concurso Bankia de Orquestas de la Comunitat Valenciana

El Palau de les Arts se llena de música este domingo para acoger este concurso autonómico de orquestas. En él, participantes de otras ediciones repiten como La Orquesta de la Sociedad Musical d'Alboraia, la Primitiva Setabense de Xàtiva y la Sociedad Musical 'La Primitiva' de Rafelbunyol. A ellas se unen la del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria y la orquesta de 'El Clarín'. El jurado estará compuesto por Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España, Beatriz Fernández Aucejo, directora titular de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València y subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona, y Enrique Palomares Chofre, concertino de la Orquesta de València. Todo el evento se retransmite en directo a través del canal de YouTube de Nuestras Bandas de Música.

9

Fin de semana en el museo

Pasar el día en el museo es una de las opciones más culturales para el fin de semana. Esta colección tiene como núcleo central el 'pop art', sobre todo, el británico y los realismos españoles. Reúne el trabajo de artistas que han utilizado técnicas e imágenes de la cultura de masas. La muestra incluye obras que han tratado la Guerra Civil, las dos Guerras Mundiales, las imágenes de represión, la iconografía de los dictadores y la figura del héroe y la introducción de los feminisimos e identidades construidas como reflejo negativo de lo occidental. El acceso es gratuito y se puede visitar de 10:00 a 19:00.