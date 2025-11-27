Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El castillo de Mora de Rubielos acogerá el evento. GPS

La histórica Hermandad de Caballeros del Cid leerá el Cantar en Mora de Rubielos

CH. F.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

La Hermandad de Caballeros del Cid colabora con el Ayuntamiento de Mora de Rubielos en la organización de unas jornadas culturales cidianas. Así, se ha organizado un ciclo de actividades dedicado a la figura del Cid Campeador y su legado.

El evento, que se celebrará desde hoy hasta el domingo en el monumental municipio turolense, invita a todos los públicos a sumergirse en el mundo del héroe épico a través de conferencias, representaciones artísticas, música y recreaciones históricas. Todas las actividades son de entrada gratuita hasta completar aforo.

Este ciclo busca revivir la esencia del 'Cantar de Mio Cid' y su influencia en la Reconquista, combinando rigor académico con experiencias interactivas. Mora de Rubielos, con su castillo medieval y su rico patrimonio, se convierte en el escenario ideal para estas jornadas, que pretenden fomentar el interés por la historia entre vecinos y visitantes.

Las jornadas arrancan hoy en el Cine-teatro de la localidad y tendrán su acto principal mañana sábado 29 de noviembre en el castillo de Mora de Rubielos, donde se llevará a cabo la lectura del 'Cantar de Mio Cid'. en este acto participarán representantes institucionales, asociaciones y ciudadanoss. El domingo por la mañana la protagonista será la música medieval y el mester de juglaría en la Colegiata de Mora de Rubielos.

En la localidad burgalesa de Vivar del Cid perdura una de las instituciones más antiguas y emblemáticas de la nobleza española: la Muy Ilustre Hermandad de Caballeros Hijosdalgo del Río Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid. Esta cofradía, nacida oficialmente en el siglo XV, tiene sus orígenes en la hermandad de caballeros creada por Diego Lainez, padre del Cid. Actualmente, esta hermandad no solo custodia tradiciones medievales, sino que representa un vínculo vivo con Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario Cid Campeador, cuya figura formó parte de la historia y fue inspiradora de la literatura española, convirtiéndose en un icono del mundo medieval en Occidente.

En sus orígenes, esta hermandad de caballeros buscaba unir a los llamados infanzones, gentes de linaje antiguo sin título nobiliario, para promover la devoción cristiana, preservar las costumbres caballerescas, la protección de caminos y asistir a los más necesitados.

Hoy por hoy, la Hermandad participa y organiza actividades culturales, fundamentalmente en Burgos y Valencia, pero también en localidades que formaron parte del periplo histórico del Cid.

