Héctor Alterio cuenta su exilio en el Olympia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Una pequeña historia' llega a las tablas del Olympia. Se trata de la historia de vida de Héctor Alterio, el mítico dramaturgo y actor que, a sus noventa y seis años, acumula en su haber centenares de obras y películas. Su primera aparición en el teatro fue en 1948. En 1950 creó una compañía de teatro en Argentina, dio el salto al cine, ganó infinidad de premios y, en 1975, fue amenazado de muerte por la organización terrorista parapolicial Triple A. A raíz de aquello, Alterio, que ya tenía mujer y dos hijos (los también conocidísimos Ernesto y Malena Alterio), se exilió a España, donde continuó trabajando durante décadas hasta llegar a la actualidad, en el que presenta en el Teatro Talia una obra que resume todas sus vivencias y que interpreta él mismo.

Relatos, poemas, monólogos y música conviven en esta obra dirigida por Ángela Bacaicoa, que se desarrolla a modo de viaje de ida y regreso a Buenos Aires. «El exilio fue jodido», sentencia Alterio, sin eufemismos, pero aquello no acabó con su vitalidad y optimismo, que hoy siguen muy presentes en él. Detesta los totalitarismos, y se muestra preocupado ante la deriva ideológica del mundo hacia el conservadurismo. Sin embargo, declama: «Aunque parece que no hagamos nada al respecto, lo hacemos. ¿Qué me dice de las miles de manifestaciones que tienen lugar en el mundo? Y espero que así siga siendo. ¡No debemos aflojar!».

Héctor Alterio es uno de los actores más aclamados del cine argentino. De hecho, este no sería lo mismo sin él, que lo ha nutrido durante prácticamente toda su historia. Ahora, que se sube a las tablas, lo hace junto al piano de Juan E. Cuacci, y su veteranía se confunde entre tangos, poemas y escritos de Borges, Piazzolla, Horacio Ferrer y Eladia Blázquez, entre muchos otros.

La obra se podrá ver hasta el domingo (incluido). Podría decirse que Alterio es hoy el intérprete activo más veterano de la escena argentina. En 2003 recibió el Goya de Honor tras una vida dedicada a la cultura. Es conocido por películas como 'El hijo de la novia', 'La historia oficial', 'Tango feroz' o 'Kamchatka'.

'Una pequeña historia' es una obra cargada de recuerdos del gigante actor y dramaturgo. Y lo más importante: llega para poner en valor asuntos como la justicia, la libertad y la vida.