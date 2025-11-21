Las Falleras Mayores de Valencia encienden la Navidad en Nuevo Centro: conoce la programación diciembre-enero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:19 | Actualizado 10:51h. Compartir

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig, acompañadas de sus respectivas Cortes de Honor, han inaugurado la iluminación navideña del centro comercial Nuevo Centro.

Tras el encendido, realizaron una visita al Belén Monumental, ubicado en la Casa de la Navidad, espacio destinado a la venta de artículos y productos propios de estas fechas.

El acto ha contado también con la presencia de Alicia Grau, Presidenta de Family Up, Gonzalo Mateu, presidente de la Asociación de Belenistas de Valencia; así como de directivos de El Corte Inglés y Nuevo Centro.

Actividades de Navidad en Nuevo Centro

Belén monumental

La Asociación de Belenistas de Valencia quiere recrear momentos de la vida de hace 2000 años. Iniciamos la visita en un pequeño poblado, donde la vida cotidiana de los pastores esquilando las ovejas para la obtención de la lana, o la del leñador, nos recrean las costumbres de los pueblos en su día a día.

El río que baña las orillas del pueblo nos traslada a esas costumbres y actividades relacionadas con la limpieza de la ropa, donde las lavanderas la lavaban, mientras los niños iban a pescar y pasaban las horas del día. Unos bancales de olivos, donde se está recogiendo la aceituna, completan esta pequeña visión del río.

Al lado del río vemos cómo la vida del pueblo se hace realidad con el panadero, el zapatero, la frutería o la herrería, que representan otras labores cotidianas.

Y al finalizar, vemos cómo en una gruta, junto a una fuente, ha nacido el Niño Jesús, y Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han llegado para adorarlo.

Un Belén de 27 metros cuadrados, en el que la Asociación de Belenistas de Valencia ha trabajado durante todo el año para mostrar esta tradición centenaria.

Los materiales utilizados son poliestireno expandido, poliestireno extruido, escayola, pintura y otros materiales diversos.

El belén podrá visitarse hasta el 5 de enero en la casa de la navidad situada en la plaza exterior de Nuevo Centro. De lunes a domingo, de 11 a 21h (días 24 y 31 de diciembre, de 10 a 19 h)

Concurso de chirstmas online

Tradicional concurso navideño, dirigido a todos los niños/as, estudiantes de primaria. Para participar hay que subir los dibujos a la web www.nuevocentro.es del 27 de noviembre al 14 de diciembre.

Hay tres categorías (1º y 2º de primaria – 3º y 4º de primaria – 5º y 6º de primaria) y tres premios por categoría: tarjetas regalo de Nuevo Centro de 90, 60 y 30 euros respectivamente e invitaciones para el circo Wonderland.

Con todos los dibujos se realizará una exposición digital en el perfil de Facebook de Nuevo Centro.

21ªedición de 'Métele un gol a la pobreza'

Campaña solidaria de recogida de juguetes, preferiblemente nuevos, para donarlos a niños y niñas que, por diversas circunstancias, no tienen acceso a ellos.

La campaña, organizada por el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa(IVAPEC), cuenta con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Nuevo Centro, El Corte Inglés, Asociación Valenciana de Intervención Preventiva(AVIPREV), Universidad Europea de Valencia, y Family Up.

Las asociaciones beneficiarias de este año son: SosDANA, YMCA Valencia, Todos con Valencia, Fundación Iniciativa Social. Afectados DANA Valencia y Valencia Acoge

Punto de recogida: Plaza interior de Nuevo Centro.

Fechas: Del 16 al 23 de diciembre 2025

Horario:

Día 16: de 18:30 a 20:00h

Del 17 al 23: de 12:00 a 14:00h y de 18:00 a 20:00h

Hazte una foto con Papá Noel

Los más pequeños van a vivir la magia de la Navidad en Nuevo Centro haciéndose una fotografía gratis junto a Papá Noel. Papá Noel llega a Nuevo Centro para hacer realidad los sueños de los más pequeños.

En la zona de animación, los más pequeños esperarán su turno para hacerse la foto, y recibirán una tarjeta con un código único para descargarse la foto online en www.nuevocentro.es

Fechas y horas:

Viernes: 18:00 a 21:00 h

Sábados y domingos: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 21:00 h

Lunes 8 diciembre: 12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h.

Lunes 22 diciembre: 18:00 a 21:00 h.

Martes 23 de diciembre: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 21:00 h

Miércoles 24 de diciembre: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 19:30 h

Cuentacuentos navideño

Estas Navidades, en Nuevo Centro han preparado algo muy especial, los Cuentacuentos. Un espacio donde la magia, la fantasía y la diversión se encuentran para encantar a grandes y pequeños.

En la zona de Animación, los más pequeños podrán adentrarse en mundos llenos de aventuras, historias de Navidad y cuentos inolvidables que despertarán su imaginación y sus mejores sonrisas.

Del 26 de diciembre de 2025 al 5 de enero 2026.

Horario:

26 diciembre: de 17:00 a 20:00h

Del 27 de diciembre al 5 de enero: de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h

Dia 31 diciembre hasta las 19:00 h.

Excepto dia 1 de enero que el centro estará cerrado

VISIRES DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE (FOTO GRATUITA)

Hazte una foto con los isires de los Reyes Magos de Oriente

Estas navidades, los niños van a vivir la tradición y la ilusión con los Visires de SS.MM los Reyes Magos de Oriente. Una oportunidad única para que los más pequeños de la casa conozcan a los emisarios reales y se lleven un recuerdo inolvidable (fotografía) con ellos.

En la zona interior del centro comercial, los más pequeños esperarán su turno para hacerse la foto con los emisarios reales, recibirán una tarjeta con un código único para descargarse la foto online en www.nuevocentro.es

Fechas y horas:

Del 26 de diciembre de 2025 al 4 enero 2026: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 21:00 h

Dia 31 diciembre hasta las 19:30 h.

Día 1 de enero: Cerrado

Dia 5 de enero: 12:00 a 14:00 h

Una Navidad musical

La música será la protagonista en Nuevo Centro con una variada programación de conciertos y espectáculos para todos los gustos: Festival de Coros, Actuaciones de Pianistas, Festival de Navidad de la Academia Europa, etc….