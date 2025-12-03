Los cines ABC celebran el puente de diciembre con sesiones matinales y los estrenos más esperados

EXTRA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:14 Compartir

Los Cines ABC vuelven a apostar por el mejor plan familiar para el puente de diciembre con una programación especial de sesiones matinales los días sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Durante estas fechas, el público podrá disfrutar en pantalla grande de algunas de las películas más esperadas del año, pensadas para todos los gustos y edades.

Entre los títulos más destacados que llegarán a primera hora del día se encuentran:

-Zootrópolis 2, el regreso de la divertida y trepidante ciudad donde animales de todas las especies conviven.

-Five Nights at Freddy's 2, la nueva entrega del fenómeno de terror que arrasa entre los jóvenes.

-Wicked: Parte II, continuación del musical que ha conquistado al público con su espectacular mundo de fantasía.

-200% Wolf: Pequeño Lobo, una propuesta animada llena de humor y aventuras para los más pequeños.

Las sesiones matinales estarán disponibles en los siguientes complejos:

ABC Park, ABC El Saler, ABC Gran Turia, ABC Gandia y ABC Elx.

Con esta iniciativa, Cines ABC ofrece una alternativa ideal para disfrutar del cine en familia durante el puente, combinando grandes estrenos, comodidad y horarios pensados para aprovechar el día desde primera hora.