Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
CINES ABC PARK

Los cines ABC celebran el puente de diciembre con sesiones matinales y los estrenos más esperados

Durante estas fechas, el público podrá disfrutar en pantalla grande de algunas de las películas más esperadas del año, pensadas para todos los gustos y edades

EXTRA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:14

Los Cines ABC vuelven a apostar por el mejor plan familiar para el puente de diciembre con una programación especial de sesiones matinales los días sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Durante estas fechas, el público podrá disfrutar en pantalla grande de algunas de las películas más esperadas del año, pensadas para todos los gustos y edades.

Entre los títulos más destacados que llegarán a primera hora del día se encuentran:

-Zootrópolis 2, el regreso de la divertida y trepidante ciudad donde animales de todas las especies conviven.

-Five Nights at Freddy's 2, la nueva entrega del fenómeno de terror que arrasa entre los jóvenes.

-Wicked: Parte II, continuación del musical que ha conquistado al público con su espectacular mundo de fantasía.

-200% Wolf: Pequeño Lobo, una propuesta animada llena de humor y aventuras para los más pequeños.

Las sesiones matinales estarán disponibles en los siguientes complejos:

ABC Park, ABC El Saler, ABC Gran Turia, ABC Gandia y ABC Elx.

Con esta iniciativa, Cines ABC ofrece una alternativa ideal para disfrutar del cine en familia durante el puente, combinando grandes estrenos, comodidad y horarios pensados para aprovechar el día desde primera hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los cines ABC celebran el puente de diciembre con sesiones matinales y los estrenos más esperados

Los cines ABC celebran el puente de diciembre con sesiones matinales y los estrenos más esperados