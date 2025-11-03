Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes

Per al roglet

VICENT RAMON CALATAYUD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

Este camí d'enjuntar lletres, amanollar paraules i enfilar pensaments, fent via per Las Provincias, a lo que sents i vius, acaba creant el seu ... roglet de seguidors. A lo llarc dels anys, te trobes en algú comentant sobre lo que has escrit o per la ràdio charrat i se n'agrada, mes que siga qui es queixe, que ha de recórrer al Diccionari General de la llengua valenciana, els manco versats. Toca, aixina se fan més rics i trauen suc al seu parlar. I donem gràcies a Deu, per haver naixcut i créixer en poble i família de bon charrar, encara en us del vocabulari, que es manté prou natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Per al roglet