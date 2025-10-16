Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

MCHE LEE

La familia i l'educació: una alternativa

Per a superar la present polarisació política es pot, i deuríem, obrir la porta a models pedagògics alternatius i plurals, com el de l'educació en casa

SALVADOR PEIRÓ I GREGÒRI, CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:26

En l'entrar en el sigle XX el model moderniste s'imposa de la mà napoleònica en Espanya (Llei Moyano, 1857), aixina com en diversos ... estats europeus i atres nacions de la seua influència. Tal plantejament concep l'educació com un sistema centralisat i uniforme, com a contrari al de l'autonomia pedagògica d'institucions que funcionava. Era el centralisme manifestat per l'anècdota: el general-emperador, passant per una vila i vore un' escola, va ordenar el seu subordinat que verificara si a tal hora estaven ensenyant l'assignatura 'x' i tema 'n'. Açò és un uniformisme que menyspreava la promoció d'identitats i la humanitat dels escolars. Tot és regulat des de l'Universitat de França -ací la Central- i, deductivament aplicat per a les ensenyances miges i primària.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

