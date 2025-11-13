Desde 1999

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Salas, responsable de la UCO, en una imagen de 2019. EFE

En los audios de Leire está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción del mando de la UCO

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En los audios de Leire, fontanera, sastre, soldado, espía, está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de ... información sobre un supuesto caso de corrupción de Antonio Balas, mando de la UCO responsable de investigaciones como las que implican al hermano y la mujer de Sánchez, así como del 'caso Koldo'. Igual que Luis Tosar sale en todas las películas españolas, según Jaime Bayly, Balas sale en todas las investigaciones.

