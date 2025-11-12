Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos

El solar del abandono

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Durante aquellos años ladrilleros de locos pelotazos conocí a un tipo que se había forrado, de una manera colosal, comprando y vendiendo solares. A uno, ... que alguien lograse formidable fortuna a costa de los solares, le despistaba. Digamos que me confunde cualquier negocio que jamás se me ocurriría. O sea que me trastornan la mayoría de las industrias pues mi cabeza jamás discurre óptimo hacia esos nichos que otros sí descubren con verdadero provecho. Pero resultó que, ese tipo, muy listo por otra parte, apenas disponía de amigos en su entorno. Por lo tanto, nos convidaba a una cuadrilla de frikilondios a su fabulosa mansión. También invitaba a chicas guapas y gente de la mediojet valenciana. Pero el toque de color farandulero, exótico, corría de nuestra cuenta. Los manjares y las bebidas no escaseaban y evidenciaban su bolsillo. Ya lo creo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  3. 3 Valencia crece sobre la huerta
  4. 4

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  8. 8

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El solar del abandono