Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de Euromillones de hoy martes, 18 de noviembre: un nuevo millonario en un municipio de España de 19.000 habitantes

Fontaneros de antaño

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:45

Unía sus manazas, chasqueaba los nudillos y ese sonido seco como de cascar nueces, tan siniestro, provocaba terror entre las personas a las que interrogaba. ... Se llamaba Pete Bondurant, y como el escritor James Ellroy mezcla personajes reales y ficticios, nunca he sabido si existió o no. No importa. En cualquier caso Bondurant, mi personaje favorito entre todos los del autor americano, trabajaba de fontanero para el multimillonario Howard Hughes. Eso sí era un auténtico coloso de la fontanería multiusos que encontraba los trapos sucios que su señorito le mandaba. Derramaba poesía cafre, el tío, y conservaba ciertos códigos honorables, no muchos, desde luego, pero alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  8. 8

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  9. 9

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  10. 10

    La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con alquileres turísticos en Ibiza y el Cabanyal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fontaneros de antaño