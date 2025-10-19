Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El auge de la memez

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Me molesta no estrujar mi mollera para encontrar hallazgos que huyan de los caminos trillados o de la pedrada primitiva, grosera, pero por desgracia en ... ocasiones esto resulta imposible. «Memos» es lo único que se me ocurre. Es decir, hace falta ser memo, pero muy memo, para marchar hasta el museo naval y arrojar pintura roja contra un lienzo que les molesta porque, en su chaladura, entienden que lo de España en ultramar no fue sino genocidio y bla-bla-bla. Perdonen que insista, pero hay que ser un memo formidable para acometer estas acciones y sentirse orgulloso de ello.

