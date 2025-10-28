Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No hemos aprendido

Seguimos sin estar preparados para afrontar fenómenos como la dana

Pablo Salazar

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:34

Podría ver la botella medio llena y proclamar que del desastre surgió una ola de solidaridad, especialmente entre los jóvenes, que a todos nos sorprendió ... y emocionó. También podría fijarme en la capacidad de recuperación del tejido productivo valenciano, que un año después ha retomado buena parte -que no todo- del nivel de actividad anterior al 29-O. O ensalzar el buen funcionamiento del Estado, una vez pasados los primeros y críticos días, cuando la ausencia de una respuesta pública eficaz dejó sin la necesaria cobertura asistencial a cientos de miles de valencianos. Hablo del Estado en sus diferentes administraciones -central, autonómico y local- pero también me refiero al sector privado, a las compañías de seguros y a la respuesta de grandes empresas como Mercadona. Y no es que no quiera ver esa botella medio llena ni pretenda ocultar logros y avances registrados en estos doce meses. Pero, lamentablemente, creo que el balance después de una tragedia de la magnitud de la vivida en Valencia obligaba a un cambio de paradigma que no se ha producido. No, desde luego, cuando se habla y no se acaba de «reconstrucción». ¿Reconstrucción? Si algo demostró la dana es que la ocupación de un territorio inundable ha sido un error que se ha prolongado durante décadas y que no ha tenido color político, porque ahí han pecado ayuntamientos y gobiernos autonómicos de derechas y de izquierdas. Reconstruir tal cual las infraestructuras, los polígonos industriales, los centros comerciales y las viviendas arrasadas por la inundación no parece la opción más inteligente. Pero es que, por si fuera poco, un año después de la hecatombe seguimos como estábamos. Sin estar preparados para hacer frente a un fenómeno meteorológico extremo, como la dana. Y no es que lo diga Greenpeace, al que algunos podrán achacar cierto fundamentalismo ecologista. Es que lo dicen los expertos, reunidos por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil en una jornada de la que salieron conclusiones demoledoras: España -alertaron quienes definen cómo intervenir en el territorio- necesita planificar, invertir y gestionar con criterios técnicos, no sólo tras una catástrofe sino antes de que ocurra. Pues bien, lo que tenemos, de momento, es a dos gobiernos -el central y el autonómico- permanentemente enfrentados, pendientes exclusivamente de la rentabilidad electoral de sus acciones, incapaces de acordar una estrategia común no tanto para reconstruir -que no debería ser el término- como para relanzar la actividad de la provincia pero con criterios de prevención y de sostenibilidad medioambiental. Como para ver la botella medio llena.

