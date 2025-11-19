Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy miércoles, 19 de noviembre

Precios que no son normales

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

Existen tantas noticias sobre los precios insultantemente excesivos que ha alcanzado la vivienda que nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado. Es como si nos hubiesen anestesiado ... para que al leer las cifras que manejamos al comprar un piso no nos escandalicemos. Pero no hay otra opción. Ayer mismo volvía a presentarse un informe al respecto con datos del Ministerio. En él se indicaba que el precio medio de la vivienda en venta había alcanzado un nuevo récord en el tercer trimestre del año. Nunca desde que existen registros, desde 1995, el metro cuadrado había sido tan caro. En concreto se cifra en 2.153 euros lo que cualquiera debe desembolsar por metro cuadrado, un dato muy superior al sueldo del común de los mortales.

lasprovincias Precios que no son normales