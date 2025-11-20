Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fiesta de Isabel

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:50

Andan algunos escociditos desde ayer por la condena al Fiscal General, y yo no pude evitar acordarme de Pilar Llop. Decía la entonces ministra de ... Justicia que a veces iba en metro. Sí, lo dijo y todos hicimos «¡ajá!», como si nos lo creyéramos, pero la declaración sorprendente no era esa sino lo que venía después: que en sus viajes oníricos por la red del suburbano, ella pudo constatar que la gente hablaba del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Claro que sí, guapi. Nada de Rosalías ni Alcaraces ni los trapitos de Shein; el CGPJ es lo que llena nuestras conversaciones somnolientas por las mañanas.

