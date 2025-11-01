Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bolígrafo en una libreta. Pixabay

Diversificación

A veces hay tanto sobre lo que escribir que no sabe uno de qué escribir

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Después de más de 30 años escribiendo artículos para periódicos, no sé si he aprendido a escribirlos, pero creo haber aprendido otras cosas relativas al ... oficio. Por ejemplo, que el hecho de no tener un tema relevante para desarrollarlo en 2.800 caracteres es una mala noticia para el articulista, pero una buena noticia para la humanidad, al ser indicio de que las aguas de la realidad común están más o menos calmadas. En cambio, el hecho de disponer de varios asuntos de relieve para ser glosados suele ser una señal de que las aguas de esa realidad común fluyen revueltas y enfangadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Diversificación

Diversificación