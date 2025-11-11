Semidimisión

Vivimos momentos políticos de interés creciente en la Comunidad. El grado de su importancia va de más a menos; es decir al ciudadano de a ... pie le importa menos que un pimiento con tal de que le den vivir dignamente y en paz. No parece que ocurra.

Está harto de las manifestaciones que no hacen más que usar el método democrático de unirse unos miles de personas o unos centenares, para exigir que el asunto objeto de protesta se solucione. NO SE HA SOLUCIONADO APENAS NADA.

La calle es un caos de autobuses llenos hasta la bandera que no hacen más que recomendar que los que están en el pasillo avancen hacia el fondo. Las arterias de miles de coches jugando a saltarse las rayas blancas que han surgido sobre el asfalto para redirigirnos. Muy pocos saben y respetan.

No digo nada sobre las carreras que se montan en favor de la mujer, del cáncer o del deporte mismo y no digo nada en contra porque se suelen hacer en festivos. Al personal le da por correr en vez de tomar el sol y una cerveza con pincho de tortilla.

Bajar a la ciudad es una aventura. Lo dice una nieta de mi mujer que vive en un pueblo. Ni siquiera se les altera el pu... Solo ver lo que cae y como cae. No hay amor para el sufrido pueblo. Hay un sentimiento de explotación. ¿No?. Hablen con algunos autònomos.

El pueblo sí se ha enterado de que el Sr,Mazón ha dimitido ¿DIMITIDO? ¿Ha dimitido? No lo ha hecho.

¿Ha renunciado? Puede

La expresión «renunciar» tiene una connotación negativa y a menudo se confunde con «dimisión». «Renunciar» sugiere una salida amistosa y una posible continuidad, mientras que «dimisión» suele implicar desacuerdo o negatividad.

Se queda con el papel de aforado y además miembro del Consell consultiu con un salario que pueden consultar. NO HA DIMITIDO. Pronto encontrará paz interior. Se perdonará. Todos lo hacemos. Es humano e inútil.