Nuevas balizas conectadas, obligatorias desde enero de 2026 F. P.

Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:11

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha respondido a las acusaciones de Facua-Consumidores en Acción que denunció que el organismo está favoreciendo un fraude masivo en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas.

En su defensa la DGT ha explicado a Europa Press que este organismo no era partidario de la comercialización de dispositivos sin conexión, pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio la razón a los fabricantes en 2021 autorizando el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026.

Fuentes del departamento que dirige Pere Navarro señalaron que la recomendación a los consumidores ha sido desde el primer momento consultar la web de la DGT para comprobar que la baliza esté conectada al sistema antes de comprarla.

A través de su web Tráfico dispone de los listados y certificados oficiales de los más de 200 modelos disponibles en el mercado que se ajustan a la normativa de cara a la obligatoriedad.

La denuncia de Facua

La respuesta de Tráfico llega después de que Rubén Sánchez secretario general de Facua acusara a la DGT de gravísima pasividad por no haber frenado el supuesto fraude.

Sánchez afirmó que «la DGT está callada mientras multitud de empresas fabricantes y plataformas de venta se están forrando al comercializar balizas no conectadas y anunciarlas como homologadas por la DGT usando incluso su logotipo sin aclarar que no serán válidas a partir del 1 de enero de 2026».

Según Facua ningún consumidor «en su sano juicio» compra una baliza de este tipo si sabe que no va a ser útil y argumenta que la omisión de datos absolutamente premeditada busca eliminar el stock de dispositivos no conectados incurriendo en un acto de engaño.

Facua ha exigido a la DGT un protocolo de alerta pública y una comunicación directa a todos los conductores para aclarar la obligación que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Rubén Sánchez ha instado a los consumidores que hayan comprado una baliza no conectada sin la debida aclaración a reclamar la devolución del importe, argumentando que la venta sin informar claramente que el dispositivo no tiene el sistema de conectividad a través de tarjeta SIM obligatorio a partir de 2026 vulnera el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal y los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La DGT reitera que la obligatoriedad de la baliza V-16 conectada que sustituirá a los triángulos de emergencia entra en vigor el 1 de enero de 2026. Este dispositivo funcionará de forma autónoma gracias a una tarjeta SIM integrada y no requerirá de teléfono móvil ni aplicaciones.

Las infracciones por no llevarla serán consideradas leves y sancionadas con 80 euros La DGT enfatiza que solo serán válidas las balizas V-16 homologadas y publicadas en su listado oficial que hayan superado ensayos certificados y que incluyan el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa.



