La DGT acaba con uno de sus grandes problemas en los últimos años Esta oferta de empleo público sirve para mejorar la situación de jefaturas provinciales de casi todo el país

Mario Lahoz Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:02

La DGT ha incorporado a 101 nuevos examinadores de Tráfico que ya están operativos en 46 jefaturas provinciales. Estos profesionales han superado el proceso selectivo correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024, así como el curso formativo obligatorio que les habilita para evaluar aspirantes a cualquier tipo de permiso de conducción.

Con esta medida, la DGT busca reforzar su capacidad operativa en aquellas provincias donde la demanda de exámenes es bastante elevada, optimizando los recursos para mejorar la atención del ciudadano y reducir los tiempos de espera.

Además de los nuevos funcionarios de carrera, en lo que va de año se han sumado 23 examinadores interinos por acumulación de tareas, y se prevé la incoporación de otros 17 en los próximos meses.

La secretaria de la DGT, Lidón Lozano, ha destacado que estas incorporaciones suponen una apuesta decidida por la mejora del servicio público prestado a los ciudadanos, permitiendo aumentar la capacidad de examinar.

Lozano ha subrayado que actualmente el 97% de los puestos de trabajo destinados a examinadores están cubiertos, lo que refleja una alta tasa de reposición. De hecho, cada año acceden unos 50 nuevos examinadores mediante la Oferta Pública de Empleo.

Con esta ampliación, la DGT alcanza el mayor número de examinadores en su historia, lo que permitirá agilizar los procesos de evaluación y mejorar la calidad del servicio en todo el territorio nacional.