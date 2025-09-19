El correo falso de la DGT que puede acabar en un desastre digital El organismo ha denunciado una nueva campaña de envíos masivos de notificaciones fraudulentas de multas

Viernes, 19 de septiembre 2025

Si en la bandeja de entrada del correo electrónico aparece un mensaje con las palabras multa y DGT, seguramente sea falso. Es mejor sospechar que asustarse, y en todo caso no se debe pinchar en ningún enlace. La propia DGT lo ha recalcado en sus redes: «Ignoralo o bórralo, pero no piques».

La razón es simple, Tráfico nunca comunica las sanciones de ese modo. Las multas llegan a los conductores o propietarios de los vehículos solo por carta certificada y, además, se publican en los boletines oficiales o en el tablón de anuncios de los ayuntamientos.

Los mensajes que pretenden difundir software malicioso llegan casi a diario a los buzones de correo, según el Instituto Nacional de CiberSeguridad (INCIBE). Y la DGT es uno de los ganchos habituales.

Las campañas de fraude son cíclicas y masivas, y por lo común se basan en apariencia de realidad y amenaza. En el correo salta un supuesto mensaje de la DGT en el que se anuncia a la víctima que tiene una multa pendiente de pagar y se le anima a pinchar en el enlace para solucionar el problema.

Para evitar el error, el INCIBE ofrece algunos trucos básicos. El primero de ellos es comprobar que el correo del remitente está bien escrito, tanto su nombre como el dominio y que en el cuerpo del mensaje no haya errores gramaticales o un tono o vocabulario que no corresponde.

También se debe sospechar de cualquier llamada a la accción, como descargar un archivo, introducir datos personales o hacer clic en un enlace.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico