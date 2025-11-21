Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados Euromillones de hoy viernes, 21 de noviembre
LP

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Se trata de dos postes en los que se puede colocar el móvil y facilitar la toma de la foto | Están situados en la Plaça de l'Ajuntament y frente al Portal de Sala

R. D.

Pego

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Hacerse un selfie en Pego nunca fue tan fácil. El ayuntamiento ha instalado dos puntos para facilitar las 'autofotos'. Son dos tótems físicos equipados con soportes estables para el móvil que facilitan a los visitantes, o a quien lo desee, la toma de un autoretrato sin renunciar al paisaje de fondo y sin depender de nadie. Se trata de los primeros puntos selfie instalados en toda la Comunitat Valenciana.

Estos dos postes están situados en puntos clave del recorrido urbano. Se convierten así en paradas obligatorias para quienes deseen capturar su visita con el mejor encuadre y junto a algunos de los monumentos más representativos de la localidad, «la Plaça de l'Ayuntament, con vistas privilegiadas a la Iglesia de la Asunción, punto neurálgico de las visitas y actividades de la población; y el Portal de Sala, la única de las tres puertas que daban entrada en el pueblo que queda en pie», explica el concejal de Turismo, Ricardo Sendra.

Los nuevos puntos selfie también cuentan con un sistema que se activa escaneando un código QR. Se accede a una web con información de cada lugar, con audioguía en varios idiomas, las redes sociales de Pego, otros puntos de interés y rutas, la agenda de actividades de Pego y la web de turismo.

Este proyecto de la Ruta Fotográfica de Pego es una experiencia turística patentada y comercializada por la empresa española TURS take your selfie. Gracias a su tecnología basada en geolocalización y big data, el sistema permite recopilar información útil sobre el flujo de visitantes, como la procedencia, la frecuencia de uso o laestacionalidad, entre otros datos relevantes para la planificación turística.

Estos puntos selfie no solo buscan ofrecer una imagen perfecta, sino también involucrar al visitante en la promoción del destino. Solo tienen que hacerte una foto, compartirla en redes sociales y etiquetar al ayuntamiento para formar parte de esta nueva experiencia turística.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  4. 4 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  6. 6 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  7. 7

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  8. 8

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  9. 9

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  10. 10 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas