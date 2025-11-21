Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas Se trata de dos postes en los que se puede colocar el móvil y facilitar la toma de la foto | Están situados en la Plaça de l'Ajuntament y frente al Portal de Sala

R. D. Pego Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:42

Hacerse un selfie en Pego nunca fue tan fácil. El ayuntamiento ha instalado dos puntos para facilitar las 'autofotos'. Son dos tótems físicos equipados con soportes estables para el móvil que facilitan a los visitantes, o a quien lo desee, la toma de un autoretrato sin renunciar al paisaje de fondo y sin depender de nadie. Se trata de los primeros puntos selfie instalados en toda la Comunitat Valenciana.

Estos dos postes están situados en puntos clave del recorrido urbano. Se convierten así en paradas obligatorias para quienes deseen capturar su visita con el mejor encuadre y junto a algunos de los monumentos más representativos de la localidad, «la Plaça de l'Ayuntament, con vistas privilegiadas a la Iglesia de la Asunción, punto neurálgico de las visitas y actividades de la población; y el Portal de Sala, la única de las tres puertas que daban entrada en el pueblo que queda en pie», explica el concejal de Turismo, Ricardo Sendra.

Los nuevos puntos selfie también cuentan con un sistema que se activa escaneando un código QR. Se accede a una web con información de cada lugar, con audioguía en varios idiomas, las redes sociales de Pego, otros puntos de interés y rutas, la agenda de actividades de Pego y la web de turismo.

Este proyecto de la Ruta Fotográfica de Pego es una experiencia turística patentada y comercializada por la empresa española TURS take your selfie. Gracias a su tecnología basada en geolocalización y big data, el sistema permite recopilar información útil sobre el flujo de visitantes, como la procedencia, la frecuencia de uso o laestacionalidad, entre otros datos relevantes para la planificación turística.

Estos puntos selfie no solo buscan ofrecer una imagen perfecta, sino también involucrar al visitante en la promoción del destino. Solo tienen que hacerte una foto, compartirla en redes sociales y etiquetar al ayuntamiento para formar parte de esta nueva experiencia turística.