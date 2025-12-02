Un nuevo hotel de 4 estrellas para Xàbia SH Jávea abre sus puertas hoy, cuenta con 131 habitaciones y generará un centenar de puestos de trabajo

Xàbia amplía su oferta de alojamiento y desde hoy martes cuenta con un nuevo hotel de 4 estrellas. SH Hoteles, empresa valenciana con más de 25 años de experiencia en el sector, celebra la gran apertura de SH Jávea.

El proyecto, impulsado junto a la familia Guillem de Guillem Export, ha supuesto una inversión cercana a los 20 millones de euros y nace con la vocación de integrar el lujo con el respeto por el entorno. El hotel cuenta con 131 habitaciones diseñadas bajo criterios de amplitud y luminosidad, utilizando materiales sostenibles que evocan la esencia del Mediterráneo. Su ubicación privilegiada, a escasos metros del centro histórico y del puerto, permitirá a los huéspedes disfrutar de la dualidad cultural y marítima de Xàbia.

Entre sus instalaciones destacan una piscina exterior rodeada de jardines, un completo centro de bienestar y spa con circuito termal, sauna y baño turco, así como un gimnasio de última generación. La oferta gastronómica cobrará especial protagonismo con un restaurante que apostará por el producto local y un lobby bar diseñado como punto de encuentro.

Turismo de calidad

Javier Vallés, director general de SH Hoteles, ha destacado la importancia de este proyecto para la compañía. «SH Jávea no es solo un nuevo hotel en nuestro porfolio, es la materialización de nuestra visión del turismo de calidad», ha remarcado.

Según ha explicado, han querido crear «un espacio que respire la autenticidad» de este municipio y, al mismo tiempo, ofrecer «un refugio de bienestar que respete el medio ambiente y se integre en la vida local». Asimismo, Vallés ha puesto de relieve que «estamos muy orgullosos de contribuir a la dinamización económica de la zona, generando alrededor de 100 puestos de trabajo y atrayendo un turismo que valora la excelencia».

La apertura de este 4 estrellas en Xàbia permite a la cadena SH consolidar su posición puntera en la Comunitat Valenciana. Este activo se suma a su prestigiosa cartera que incluye hoteles emblemáticos de cinco estrellas como el SH Valencia Palace o el SH Villa Gadea en Altea, además del resto de establecimientos que gestiona en la Comunitat y Murcia.