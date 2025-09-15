Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desboca mañana martes y una hora se pagará a 200 €/MWh
El encuentro entre el Eldense y el Jávea. LP
FÚTBOL

Mal comienzo para liguero de Jávea y la UD Calpe

El equipo de Ivorra tuvo un nefasto inicio de partido y cayó por 3 a 1 en Elda, mientras que los calpinso perdieron en casa por 1 a 2 ante el Redován

J. Zamora

Xàbia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:54

Las cosas no fueron bien en la primera jornada de la Lliga Comunitat de fútbol para los dos representantes de la Marina Alta. El Jávea y la UD Calpe cosecharon una derrota.

El Jávea, en un comienzo nefasto en Elda, vio como su rival, sin hacer nada del otro mundo, sumó dos goles en los primeros cinco minutos de juego. Estos tantos echaron por tierra todo el trabajo que se había realizado a lo largo de la semana.

Esta desventaja fue una losa demasiado pesada para el equipo que entrena Ivorra, que buscó la reacción. Se encontró a un rival que se nota que es una formación muy trabajada. En la expedición del CD Jávea ya esperan a la sesión del martes para preparar su próximo partido.

Por su parte, en Calp tampoco hubo un final feliz para su equipo en el estreno ante su afición. Cayó ante el Redován por 1 a 2. No era el estreno deseado ante su público, pero los errores se suelen pagar caros en esta categoría. Su técnico tiene trabajo por delante. En sus manos tiene un grupo muy joven y el margen de mejora es muy grande.

El equipo ya mira de cara a su próximo compromiso. Será el sábado, cuando visite el campo de La Solana, donde se medirá al conjunto del L'Olleria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  6. 6

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  7. 7

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  8. 8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mal comienzo para liguero de Jávea y la UD Calpe

Mal comienzo para liguero de Jávea y la UD Calpe