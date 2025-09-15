Mal comienzo para liguero de Jávea y la UD Calpe

J. Zamora Xàbia Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

Las cosas no fueron bien en la primera jornada de la Lliga Comunitat de fútbol para los dos representantes de la Marina Alta. El Jávea y la UD Calpe cosecharon una derrota.

El Jávea, en un comienzo nefasto en Elda, vio como su rival, sin hacer nada del otro mundo, sumó dos goles en los primeros cinco minutos de juego. Estos tantos echaron por tierra todo el trabajo que se había realizado a lo largo de la semana.

Esta desventaja fue una losa demasiado pesada para el equipo que entrena Ivorra, que buscó la reacción. Se encontró a un rival que se nota que es una formación muy trabajada. En la expedición del CD Jávea ya esperan a la sesión del martes para preparar su próximo partido.

Por su parte, en Calp tampoco hubo un final feliz para su equipo en el estreno ante su afición. Cayó ante el Redován por 1 a 2. No era el estreno deseado ante su público, pero los errores se suelen pagar caros en esta categoría. Su técnico tiene trabajo por delante. En sus manos tiene un grupo muy joven y el margen de mejora es muy grande.

El equipo ya mira de cara a su próximo compromiso. Será el sábado, cuando visite el campo de La Solana, donde se medirá al conjunto del L'Olleria.