Ilusión en el Jávea y la UD Calpe ante el debut liguero

La primera jornada de la Lliga Comunitat trae estrenos complicados tanto para el Jávea como para la UD Calpe. Los dos equipos de la Marina Alta se preparan con mucha ilusión para afrontar una nueva temporada cargada de retos.

El Jávea tendrá un debut difícil. Visita el viejo Pepico Amat para enfrentarse al CD Eldense B, el domingo a las 17 horas y con el colegiado Barragán Cerdán como árbitro. El equipo dirigido por Julio Ivorra es consciente de las dificultades que entraña este primer encuentro, ya que los locales acabaron muy fuerte la pasada temporada y, con la llegada de Claudio Barragán a su banquillo, lograron asegurar la permanencia con una destacada recta final.

A pesar de la dureza del rival, la ilusión por volver a la Lliga Comunitat es enorme entre los rojiblancos. Los buenos resultados y, sobre todo, la buena imagen mostrada durante la pretemporada hacen que el equipo viaje con optimismo a Elda para este estreno. El Jávea llega con ganas de dar un golpe de efecto en su primer choque liguero.

Para este partido, el técnico no puede contar con Aliu, que está en Senegal, y es duda Edu Serrano. El último fichaje es Fofó, jugador veterano que tras pasar por La Nucia llega desde el Torrellano.

Por otro lado, la UD Calpe también tendrá un estreno exigente en casa. El domingo a las 18 horas recibirá en su feudo al FB Redován CF, en un partido que estará dirigido por el colegiado López del Precinto.

El equipo de Toni González, muy joven, es consciente de los nervios que puede generar el debut en Lliga Comunitat, pero también sabe que jugar como local es un gran aliciente. El técnico ha pedido a sus jugadores máxima concentración y entrega para comenzar la liga con buen pie.