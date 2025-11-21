'Juan Chabás, la mirada atenta de la generación del 27' recorre la vida del escritor de Dénia El director del Instituto Cervantes asistirá el próximo viernes a la jornada inaugural y participará en un conversatorio con la poeta Àngels Gregori

La celebración del 125 aniversario del nacimiento en Dénia del escritor Juan Chabás Martí que promueve el Ayuntamiento es un proyecto que cuenta con inestimables colaboraciones. Una de ellas, capital, es la del albacea del escritor, Javier Pérez Bazo, a la que se suma el apoyo y la contribución del Instituto Cervantes. Su director, Luis García Montero, visitará Dénia el próximo viernes para participar en la presentación de la exposición 'Juan Chabás, la mirada atenta de la Generación del 27', organizada por el consistorio y que recorre su trayectoria vital y literaria.

García Montero protagonizará ese día junto a Àngels Gregori, poeta y comisaria del Ministerio de Cultura para la celebración del centenario de la Generación del 27, un conversatorio sobre Chabás y el grupo literario. Días después, el 2 de diciembre, la institución abrirá su Caja de las Letras para acoger el legado de Chabás, que desde ese día será custodiado junto a los legados de los Premios Cervantes y de otras personalidades de la cultura hispana.

La presencia del director del Instituto Cervantes es un espaldarazo a la figura de Juan Chabás, poeta, narrador, periodista y ensayista dianense, relacionado con la Generación del 27, término que él mismo acuñó, y quien, como tantos otros, fue abocado al exilio, el olvido y la indiferencia tras la Guerra Civil española.

La exposición 'Juan Chabás, la mirada atenta de la Generación del 27' es uno de los hitos del programa de actos en torno a Chabás, que se prolongarán hasta el próximo año. Comisariada por Àngels Gregori, Rosa Seser, responsable del Arxiu Municipal de Dénia, y Llúcia Signes, jefa del área de Bibliotecas, la muestra se instalará en la planta baja de la Casa de la marquesa Valero de Palma, en el número 3 de la calle Cavallers, sede también del Museo Arqueológico de la ciudad.

En la entrada, como nexo entre las dos salas en las que se desarrolla la exposición, se podrá ver parte de la famosa fotografía del grupo de la Generación del 27, tomada en Sevilla el 16 de diciembre de 1927 y atribuida a Pepín Bello, en la que aparecen Rafael Alberti, Federico García Lorca y Juan Chabás. Una de las salas está centrada en la relación de Juan Chabás con Dénia, su ciudad natal, y su punto de referencia literario y vital. Fotografías procedentes del Arxiu municipal, del Museu Etnològic y del Archivo de Javier Pérez Bazo permiten ilustrar esta trayectoria vital. También se exhibirán obras como el busto que le realizó en Cuba el escultor Enrique Moret, donado a la ciudad de Dénia; el cuadro que le dedicó Joan Castejón; un dibujo de Rafael Alberti y dibujos de Pérez Carrió y documentación relevante como algunos de los pocos ejemplares que se conservan del periódico El País que Chabás dirigió.

La otra estancia contiene un repaso a su biografía. Aborda el traslado familiar a Madrid, los años de formación, los viajes y vivencias, las primeras obras, el paso por la Residencia de Estudiantes y su implicación con la llamada Generación del 27 y la Guerra Civil y el exilio. También el periplo de París a la Habana, acompañado por sus padres, su amistad con intelectuales en el exilio, como Max Aub, el matrimonio con su última esposa, Aida Valls, los tiempos de universidad y su temprana muerte en La Habana en 1954.

Asimismo, se expondrán los originales, primeras ediciones, de la obra de Juan Chabás. Las primeras obras de poesía, de difícil localización, los trabajos de traducción, las novelas originales y los diversos ensayos, junto a dibujos originales de Chabás, un poema manuscrito y la máscara mortuoria del autor, obra de Enrique Moret.

Han colaborado, cediendo parte del material expuesto, la Fundación Max Aub, la Residencia de Estudiantes, la Fundación Cultural Miguel Hernández i Javier Pérez Bazo.

La exposición 'Juan Chabás, la mirada atenta de la Generación del 27' se inaugura el viernes 28 de noviembre, a las 11.30 horas. Ese día, a las 19.30 horas, se ofrecerá una visita guiada al público. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de mayo de 2026.

Otras actividades ya confirmadas para el próximo año son el espectáculo «Juan Chabás y Maria Ibars: una conversación inacabada», que protagonizarán la actriz Mercedes Sampietro y el poeta Mario Obrero, con la colaboración de la Agrupació Artística Musical de Dénia; la presentación de varias obras relacionadas con el autor y una mesa redonda participada por el equipo de comisariado de la conmemoración del Centenario de la Generación del 27 que impulsa el Ministerio de Cultura: Raquel Lanseros, Marifé Santiago, Andrés Soria y Àngels Gregori.

El ayuntamiento también ha organizado sesiones con alumnado de Primaria y Secundaria para difundir la figura y obra de Juan Chabás y un espectáculo infantil, 'Nyas Chabás!', con Dani Miquel.