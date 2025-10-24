Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Pérez Bazo durante su intervención. Tino Calvo

El escritor dianense Juan Chabás entrará en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Su ciudad natal inicia una serie de actos para recordar a este integrante de la Generación del 27 en el 125 aniversario de su nacimiento

R. González

Dénia

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:09

Comenta

El escritor Juan Chabás Martí entrará en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Su legado se unirá a los de otros protagonistas imprescindibles ... de la cultura española e hispanoamericana que se atesoran en este espacio. Eso ocurrirá a principios de diciembre, según ha anunciado este viernes en Dénia su albacea, Javier Pérez Bazo, en el transcurso de la presentación de la programación especial preparada por su ciudad natal con motivo del 125 aniversario del nacimiento de su hijo predilecto e integrante de la Generación del 27.

