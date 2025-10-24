El escritor dianense Juan Chabás entrará en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

El escritor Juan Chabás Martí entrará en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Su legado se unirá a los de otros protagonistas imprescindibles ... de la cultura española e hispanoamericana que se atesoran en este espacio. Eso ocurrirá a principios de diciembre, según ha anunciado este viernes en Dénia su albacea, Javier Pérez Bazo, en el transcurso de la presentación de la programación especial preparada por su ciudad natal con motivo del 125 aniversario del nacimiento de su hijo predilecto e integrante de la Generación del 27.

«Hemos conseguido que Juan Chabás esté al lado de sus amigos, de sus queridos Aleixandre, Alberti y todos los demás», ha remarcado Pérez Bazo, que dirigió el Instituto Cervantes de Budapest entre 2008 y 2012. En este homenaje a nivel nacional previsto para el día 2 habrá representación de Dénia, a través de su alcalde. Vicent Grimalt.

El albacea del legado del escritor también ha desvelado que fue el propio Chabás quien acuñó el término Generación del 27. Según ha explicado, nació en Cuba, en una historiografía que escribió sobre la literatura española contemporánea. En ella recoge esa denominación para el grupo que se reunió en Sevilla el 16 de diciembre de 1927 para honrar a Góngora.

Javier Pérez Bazo ha ofrecido estos detalles tras participar en el acto en el que se ha descubierto la placa con el nombre adoptado para la Biblioteca Municipal de Dénia y que es el de su insigne hijo adoptivo que formó parte de esa generación a la que también pertenecieron García Lorca o Pedro Salinas, entre otros.

Por su parte, el concejal de Cultura de Dénia, Raúl García de la Reina, ha enumerado las principales iniciativas que se ponen en marcha con motivo del 125 aniversario de Chabás, que nació en esta ciudad el 10 de septiembre de 1900 y falleció en 1954 en la Habana, donde se exilió tras la Guerra Civil. La primera ha sido la rotulación de la biblioteca. Allí, esta tarde tendrá lugar el recital 'Entre letras y mares, viaje a través de las palabras de Juan Chabás y la generación del 27', a cargo de Eva Ferrer, Lidia Santacreu y Paco Uriostegui.

A finales de noviembre, el día 28, se inaugurará una exposición dedicada a la figura del escritor. Será en el museo de la Casa Valero de Palma. Está previsto que asista el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Esto ocurrirá la semana anterior a que el legado entre en la Caja de las Letras.

De cara al próximo año, cobrarán importancia las acciones en los centros educativos para difundir la figura de Chabás entre el alumnado. También está prevista la reedición del libro 'Sin velas, desvelada, de la que se está ocupando Pérez Bazo y están preparando la presentación del cuento infantil sobre Juan Chabás, escrito por el propio albacea y Juan Ramón Torregrosa.

El alcalde ha puesto de relieve que Dénia quiere rendirle a Chabás el homenaje que le debía. La programación preparada junto con el nombre dado a la biblioteca suponen un paso en ese camino para realzar a este novelista, poeta, autor teatral que aparece en la famosa fotografía de los ocho autores que sirve de imagen oficial de aquel grupo de la Generación del 27.

Grimalt ha recordado que en el último año el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo especial para dar visibilidad a escritoras y autores vinculados a la ciudad. De esta forma, en 2024 se sumaron al Año Estellés y también se rindió homenaje a Maria Ibars.