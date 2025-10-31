Jávea y UD Calpe buscan triunfos lejos de su feudo

J. Zamora Dénia Viernes, 31 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

La octava jornada de la Lliga Comunitat deja el desplazamiento fuera de la comarca para las formaciones del Jávea y la UD Calpe. Ambos conjuntos viajarán en busca de triunfos lejos de sus respectivos feudos.

El Jávea jugará este domingo en Novelda, a las 17.30 horas, frente al equipo local. El choque estará arbitrado por el colegiado Migallón Tárrega.

La formación que entrena Julio Ivorra busca en este partido los puntos que se dejó el pasado domingo ante L'Olleria. A los rojiblancos les espera un partido complicado, ya que su rival está en la zona alta de la clasificación, no ha perdido ningún choque y ha hecho de su campo un auténtico fortín al ganar todos los partidos que hasta el momento ha disputado.

El técnico del Jávea está pendiente de la evolución de su goleador, Aliu, al que se echó en falta en el último partido.

Por su parte, la UD Calpe juega su partido este sábado en el campo Antonio Solana de Alicante. Será a las cinco de la tarde ante el Independiente Alicante. Los calpinos son conscientes de la dificultad que entraña puntuar en ese feudo. Los alicantinos llegan a esta cita situados en la segunda plaza, a un paso del líder Benidorm.

La plantilla que dirige Toni González ha trabajado con mucha moral durante la semana. Sus jugadores se han llenado de la confianza que les dio el triunfo logrado en la pasada jornada. La evolución del equipo se está notando en las últimas semanas y esto significa que afrontarán el choque sin ningún tipo de complejos.