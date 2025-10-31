Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz baja este sábado 1 de noviembre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Paolo, jugador del CD Jávea, durante un partido. J. Zamora
FÚTBOL

Jávea y UD Calpe buscan triunfos lejos de su feudo

Los de Ivorra viajan a Novelda mientras que el equipo entrenado por Toni González juega en Alicante

J. Zamora

Dénia

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:38

Comenta

La octava jornada de la Lliga Comunitat deja el desplazamiento fuera de la comarca para las formaciones del Jávea y la UD Calpe. Ambos conjuntos viajarán en busca de triunfos lejos de sus respectivos feudos.

El Jávea jugará este domingo en Novelda, a las 17.30 horas, frente al equipo local. El choque estará arbitrado por el colegiado Migallón Tárrega.

La formación que entrena Julio Ivorra busca en este partido los puntos que se dejó el pasado domingo ante L'Olleria. A los rojiblancos les espera un partido complicado, ya que su rival está en la zona alta de la clasificación, no ha perdido ningún choque y ha hecho de su campo un auténtico fortín al ganar todos los partidos que hasta el momento ha disputado.

El técnico del Jávea está pendiente de la evolución de su goleador, Aliu, al que se echó en falta en el último partido.

Por su parte, la UD Calpe juega su partido este sábado en el campo Antonio Solana de Alicante. Será a las cinco de la tarde ante el Independiente Alicante. Los calpinos son conscientes de la dificultad que entraña puntuar en ese feudo. Los alicantinos llegan a esta cita situados en la segunda plaza, a un paso del líder Benidorm.

La plantilla que dirige Toni González ha trabajado con mucha moral durante la semana. Sus jugadores se han llenado de la confianza que les dio el triunfo logrado en la pasada jornada. La evolución del equipo se está notando en las últimas semanas y esto significa que afrontarán el choque sin ningún tipo de complejos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  8. 8

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  9. 9

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  10. 10

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jávea y UD Calpe buscan triunfos lejos de su feudo

Jávea y UD Calpe buscan triunfos lejos de su feudo