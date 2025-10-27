Primera victoria de la UD Calpe en liga

J. Zamora Calp Lunes, 27 de octubre 2025, 17:51 Comenta Compartir

La UD Calpe consiguió su primera victoria en liga tras ganar en la sexta jornada al Alberic por 2 a 1. En Calp se vivió una tarde de alegría y alivio tras lograr el triunfo ante su afición. El equipo de Toni González firmó un gran encuentro, mostrando ambición desde el primer minuto y saliendo decidido a buscar los tres puntos que tanto necesitaba.

El partido se abrió pronto con el gol de Chaca, que cabeceó a la red el esférico tras una acción a balón parado. Sin embargo, el Alberic empató de penalti poco después, lo que obligó a los calpinos a mantener la calma.

En la segunda parte, los locales siguieron presionando hasta que Rober, en una gran acción individual, se anticipó al portero para marcar el gol de la victoria y estrenarse como goleador esta temporada.

En los últimos minutos, la UD Calpe tuvo que defender con intensidad ante el empuje visitante. El portero Andrada fue decisivo con una intervención providencial en la recta final, asegurando así una victoria muy trabajada que saca al equipo de la zona de descenso tras cuatro empates consecutivos.

Por su parte, el Jávea sufrió un tropiezo inesperado en su campo ante un L'Olleria, que demostró ser un rival incómodo, con una defensa bien organizada y un plan de partido muy efectivo. Los visitantes se adelantaron con un gol tempranero, lo que obligó a los rojiblancos a ir a remolque durante todo el encuentro.

El equipo de Julio Ivorra no consiguió encontrar su mejor versión en la primera parte. Se mostró espeso en la circulación de balón. Aun así, en las botas de Maxi y Paolo tuvo dos claras oportunidades para empatar antes del descanso, aunque sin acierto. L'Olleria también dispuso de una ocasión clara para ampliar la ventaja, pero el marcador no se movió antes del descanso.

En la segunda mitad, el ritmo bajó y, pese a los cambios introducidos por Ivorra, el Jávea no logró superar la muralla defensiva rival. Solo Maverik, con varias incursiones por banda, y dos disparos lejanos pusieron algo de peligro sobre la portería visitante.

En los últimos minutos, el equipo local se volcó en ataque. Pero L'Olleria aprovechó los espacios para salir al contragolpe y generar peligro en la portería de Fede, asegurando un triunfo trabajado que dejó a los locales con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante.

Con estos resultados, el Jávea se mantiene en la parte media-alta de la clasificación, sin margen para errores, mientras que la UD Calpe da un paso adelante en su recuperación y afronta el futuro con más confianza y moral.