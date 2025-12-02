Investigan a cuatro personas por hurtos de perfumes y cosmética en Calp La Guardia Civil halla en el registro de su vehículo dos 'bolsas de Faraday' para bloquear los campos eléctricos de los arcos de seguridad

R. D. Calp Martes, 2 de diciembre 2025, 12:52

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntas autoras de cincos delitos de hurto en diversos establecimientos de Calp. Fuentes del instituto armado han explicado este martes que la actuación, llevada a cabo en el marco del Plan Comercio Seguro, tuvo lugar durante la mañana del pasado 14 de noviembre y permitió recuperar productos de belleza, cosmética y perfumería valorados en alrededor de 2.000 euros que habían sido sustraídos.

Todo comenzó cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calp estaban patrullando por una de las calles más transitadas del municipio y en la que se ubican numerosos comercios, entre ellos perfumerías y tiendas de cosmética. Los guardias civiles observaron a una mujer portando un bolso de grandes dimensiones que realizaba señales a un hombre situado junto a un turismo estacionado en una zona de carga y descarga. Seguidamente, el hombre accedió al interior del vehículo, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún tipo de delito, los agentes procedieron a identificar a los cuatro ocupantes del vehículo. En el interior había dos hombres y dos mujeres de entre 40 y 50 años que contaban con numerosos antecedentes policiales relacionados con hurtos en comercios.

Durante el registro del turismo, los agentes localizaron tres bolsas que contenían perfumes de marcas de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y diversas prendas de vestir como guantes, gorros y calcetines. Asimismo, intervinieron dos bolsos modificados específicamente para anular los sistemas de alarma de los establecimientos, un modus operandi conocido como 'bolsa de Faraday'. Uno de ellos presentaba el forro rajado y el otro estaba adaptado con cinta adhesiva y láminas de aluminio, lo que permitía bloquear los campos eléctricos y evitar que los arcos de seguridad detectaran los productos sustraídos.

Ninguno de los identificados pudo acreditar la procedencia legal del material intervenido. Además, las averiguaciones posteriores permitieron a los agentes confirmar que los artículos habían sido sustraídos en cinco comercios de Calp. Según la investigación, los productos iban destinados al mercado negro debido a su alta demanda y fácil salida, lo que habría proporcionado a los autores un beneficio económico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia. Los investigados quedaron en libertad a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido.

Esta actuación se enmarca en el Plan Comercio Seguro. Desde la Benemérita han señalado que este plan se intensifica en fechas señaladas con el objetivo de aumentar la seguridad en zonas comerciales con gran afluencia de personas y prevenir robos con fuerza, robos en tiendas y hurtos.