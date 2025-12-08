Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
La estación de Dénia de la Línea 9 del TRAM. R. González

FGV destinará 2,7 millones al mantenimiento de la señalización y telefonía de la Línea 9 del TRAM

El nuevo contrato, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, tendrá una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio adicional

R. D.

Dénia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado por 2.732.355,40 euros el contrato para la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de TRAM d'Alacant entre Dénia y Benidorm-Dénia. Este contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero, tras finalizar la vigencia del actual, y tendrá una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio adicional. De esta manera, dará continuidad a las tareas para la correcta explotación y conservación de la L9.

En concreto, el servicio a prestar es el mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de la red de FGV en Alicante. Su objetivo se centra en mantener esas instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, garantizando los mejores niveles de calidad y cumpliendo con la normativa vigente.

Dichas instalaciones están compuestas por los componentes de señalización, que son los elementos de campo, como señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agujas, cajas de vía y armarios de vía; los elementos de cabina y puestos de operador, como puestos locales, enclavamientos, red de comunicaciones y energía. Y también incluye la telefonía de explotación, como las centrales y pupitres de puesto de mando y estaciones y los módulos conversores IP.

Por lo que respecta a la Línea 9 del TRAM d'Alacant, FGV ha ejecutado en los últimos años diferentes actuaciones en este recorrido de 50 kilómetros en las capitales de la Marina Alta y Baixa con 18 estaciones, con la finalidad de conseguir la renovación y modernización integral de esta línea. Los trabajos iniciados en 2014 se han prolongado hasta el 28 de enero del presente año, fecha en la que se recuperó la circulación sin transbordos a lo largo de todo su trazado, con una inversión que supera en conjunto los 150 millones de euros.

Las mejoras técnicas y nuevas infraestructuras, así como la incorporación del nuevo material móvil con unidades electro-diésel, han permitido mantener y mejorar las condiciones de explotación. Su objetivo ha sido garantizar la regularidad y la calidad del servicio con unos estándares similares al resto de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: Â«Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevosÂ»
  3. 3 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  4. 4 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  9. 9 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  10. 10

    El Maratón más bonito del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias FGV destinará 2,7 millones al mantenimiento de la señalización y telefonía de la Línea 9 del TRAM

FGV destinará 2,7 millones al mantenimiento de la señalización y telefonía de la Línea 9 del TRAM