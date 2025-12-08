FGV destinará 2,7 millones al mantenimiento de la señalización y telefonía de la Línea 9 del TRAM El nuevo contrato, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, tendrá una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio adicional

R. D. Dénia Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:01

Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado por 2.732.355,40 euros el contrato para la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de TRAM d'Alacant entre Dénia y Benidorm-Dénia. Este contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero, tras finalizar la vigencia del actual, y tendrá una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio adicional. De esta manera, dará continuidad a las tareas para la correcta explotación y conservación de la L9.

En concreto, el servicio a prestar es el mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de la red de FGV en Alicante. Su objetivo se centra en mantener esas instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, garantizando los mejores niveles de calidad y cumpliendo con la normativa vigente.

Dichas instalaciones están compuestas por los componentes de señalización, que son los elementos de campo, como señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agujas, cajas de vía y armarios de vía; los elementos de cabina y puestos de operador, como puestos locales, enclavamientos, red de comunicaciones y energía. Y también incluye la telefonía de explotación, como las centrales y pupitres de puesto de mando y estaciones y los módulos conversores IP.

Por lo que respecta a la Línea 9 del TRAM d'Alacant, FGV ha ejecutado en los últimos años diferentes actuaciones en este recorrido de 50 kilómetros en las capitales de la Marina Alta y Baixa con 18 estaciones, con la finalidad de conseguir la renovación y modernización integral de esta línea. Los trabajos iniciados en 2014 se han prolongado hasta el 28 de enero del presente año, fecha en la que se recuperó la circulación sin transbordos a lo largo de todo su trazado, con una inversión que supera en conjunto los 150 millones de euros.

Las mejoras técnicas y nuevas infraestructuras, así como la incorporación del nuevo material móvil con unidades electro-diésel, han permitido mantener y mejorar las condiciones de explotación. Su objetivo ha sido garantizar la regularidad y la calidad del servicio con unos estándares similares al resto de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Alicante.