Calp sancionará los vertidos con hasta 3.000 euros La Junta de Gobierno acuerda la modificación de la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente Urbano para aumentar las multas

Viernes, 28 de noviembre 2025

Calp quiere poner freno a los vertidos y ha decidido elevar el importe de las multas a los infractores. La Junta de Gobierno ha acordado este viernes modificar la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente Urbano. Con este paso, el ayuntamiento pretende incrementar las sanciones, que pueden llegar a los 3000 euros, según han anunciado fuentes municipales.

La dispersión urbana del municipio favorece el depósito de vertidos incontrolados y dificulta su recogida ordenada. Para tratar de evitar esos vertidos, el presupuesto municipal de 2026 contempla dos plazas de vigilantes ambientales para extremar la vigilancia de cualquier tipo de vertido incontrolado. Contarán con potestad sancionadora, ya que podrán identificar a las personas y aplicar, si procede, de la sanción correspondiente.

Desde el consistorio recuerdan que los particulares pueden depositar los restos de podas en el Punto Blanco, ubicado en la avenida del País Valencià. En cuanto a los profesionales del sector, han de llevar los restos de poda al vertedero autorizado.

Asimismo, está prohibido arrojar este tipo de vertido en la vía pública, solares o espacios libres. No importa si son de propiedad pública o privada.