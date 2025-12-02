Calp pide a Educación que no retire las aulas prefabricadas del IES Ifach El Ayuntamiento recuerda que el este centro, pese a la apertura del instituto Les Salines, continúa registrando una elevada presión de matrícula en horario de mañana

El Ayuntamiento de Calp ha remitido a la Conselleria de Educación un escrito firmado por la concejala Mariola Mulet en el que le solicita que paralice el desmontaje de las diez aulas prefabricadas ubicadas en el IES Ifach y que garantice su mantenimiento durante todo el curso 2025-2026. En él advierte de que la retirada de estos módulos, ocho de los cuales se utilizan a diario como aulas grupo, generaría un impacto «muy negativo» en el funcionamiento ordinario del centro y en la calidad educativa.

El consistorio recuerda que este instituto, pese a la apertura del IES Les Salines, continúa registrando una elevada presión de matrícula en horario de mañana, con cifras similares a las que motivaron en su momento la concesión de estos barracones. Además, los ciclos de Formación Profesional Básica siguen impartiéndose por la tarde por falta de aulas disponibles, pese a que pedagógicamente deberían realizarse por la mañana.

Por ello, el Ayuntamiento traslada a Educación su oposición a la retirada de las prefabricadas durante el presente curso mientras no exista una solución definitiva a los problemas de espacio.

El claustro del centro ya ha expresado su oposición a que se inicie el desmontaje y argumentan que no se ha recibido hasta la fecha un plan de trabajo detallado y un protocolo de seguridad que proteja a la comunidad educativa, que ocupa el recinto de forma ininterrumpida entre las 8 y las 20 horas. La dirección del centro también ha alertado de que el material resultante del desmontaje podría permanecer almacenado dentro de las instalaciones del centro, con el consiguiente aumento del riesgo para alumnado y personal además de una merma del espacio disponible.

El ayuntamiento respalda estas preocupaciones y subraya que, a día de hoy, no existe una planificación que garantice la compatibilidad del desmontaje con el desarrollo normal de las clases, ni la retirada inmediata del material desmontado. Además, destaca que el centro ha invertido en los últimos años en mejorar las instalaciones de estas aulas prefabricadas, como cableado de red y conexiones eléctricas, por lo que retirarlas ahora supondría «una pérdida injustificada de recursos públicos».

Asimismo, la Concejalía de Educación que encabeza Mulet indica que en caso de considerarse imprescindible una intervención se remita previamente por escrito al centro y al Ayuntamiento de Calp un plan de trabajo, con cronograma y protocolo de seguridad y emergencias. Además, demanda que cualquier actuación de desmontaje se realice fuera del horario lectivo y preferentemente una vez concluido el curso escolar en junio con el fin de evitar «reubicaciones de grupos, alteraciones organizativas y riesgos innecesarios para el alumnado y el personal». El consistorio también solicita que se garantice la retirada inmediata del material desmontado del interior del centro sin periodos indefinidos de almacenamiento en zonas accesibles y que se detallen las condiciones en que se llevará a cabo dicho traslado.