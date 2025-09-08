Calp acondiciona el IES Les Salines al incumplir la Conselleria la entrega de mobiliario El curso comienza con normalidad en casi todos los municipios de la Marina Alta

Dénia Lunes, 8 de septiembre 2025

El nuevo curso escolar ha comenzado este lunes con normalidad en casi toda la Marina Alta. Más de 15.000 alumnos están escolarizados en los distintos centros escolares de la comarca. Sin embargo, en Calp, el ayuntamiento ha tenido que asumir el acondicionamiento en el IES Les Salines ante el incumplimiento de Educación en la entrega del mobiliario, por lo que el inicio en este instituto está previsto para mañana martes.

El consistorio ha indicado que la conselleria no ha realizado la entrega de todo el mobiliario comprometido para este centro educativo temporal y que tampoco ha dispuesto del personal necesario para llevar a cabo las tareas de montaje y limpieza, esenciales para garantizar la puesta en funcionamiento del centro en condiciones óptimas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Calp se ha visto obligado a actuar con medios propios y a contratar de forma urgente los servicios de una empresa especializada para poder acondicionar las instalaciones. La dirección del IES Les Salines y la Concejalía de Educación han trasladado a la conselleria la preocupación por el estado del centro y la necesidad de valorar un posible aplazamiento del inicio de las clases en caso de que no se garantizara la correcta preparación del edificio. Sin embargo, «la respuesta por parte de la administración autonómica ha sido nula o negativa».

En Calp hay un total de 3.541 alumnos matriculados. En 2º ciclo de Infantil y Primaria se han inscrito 2.018 alumnos, distribuidos entre el CEIP Azorín (515 alumnos), Gabriel Miró (548), Oltà (412) y Mediterrani (543). La Escuela Infantil Silene tiene 166 pequeños. Y el CEEP Gargasindi comienza el curso 52 alumnos.

En Secundaria, la cifra alcanza los 955 estudiantes, entre el IES Ifac y 285 al IES Les Salines. Además, el IES Ifac cuenta con 180 alumnos matriculados en Bachillerato y con 170 en los ciclos formativos.

Hasta 5.747 alumnos han vuelto al colegio este lunes en Dénia, La Xara y Jesús Pobre, incluyendi los cerca de 75 matriculados en el colegio de educación especial Raquel Payà. En Infantil y Primaria se contabilizan 3.751 escolarizaciones y en Secundaria, la cifra asciende a 1.921.

Durante los meses de verano, el consistorio dianense ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de los centros públicos para que todo tuvieron a punto para la llegada de los niños y niñas. Ha renovado las dos pistas deportivas del patio del colegio Les Vessanes, con un presupuesto cercano a los 170.000 euros, y ha efectuado tareas de pintura y reparaciones en los colegios públicos, así como en el centro de formación de personas adultas y en la unidad de orientación e inclusión educativa.

En Teulada Moraira han sido 1.419 los alumnos que han empezado el nuevo curso en el CEIP San Vicent Ferrer de Teulada, el CEIP Cap d'Or de Moraira y el IES Teulada. Durante las vacaciones de verano, el ayuntamiento ha realizado el mantenimiento reglamentario de todos los centros educativos, asegurando que las instalaciones estuvieran completamente preparadas para el regreso a las aulas.

Por su parte, en Benitatxell el curso ha empezado en el CEIP Santa María Magdalena con un aliciente extra para la comunidad educativa. Alumnado y profesorado estrenan las nuevas instalaciones tras las obras de adecuación y ampliación del colegio incluidas en el Plan Edificant. La entrada de los más pequeños ha transcurrido con total normalidad, aunque se notaba en el ambiente una cierta expectación por ver cómo han quedado las dos nuevas edificaciones que se suman a las ya existentes. Pese a que todavía faltan los últimos remates, este lunes ya se han comenzado a impartir las clases en las nuevas aulas.