Calp adjudica el servicio preventivo de ambulancia para eventos organizados por el Ayuntamiento Vallada se convierte en la empresa adjudicataria y el Consistorio buscará opciones de colaboración con Cruz Roja

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado el servicio de ambulancia en modo preventivo para eventos organizados por el Consistorio a la empresa valenciana Ambulancias Vallada, tras el correspondiente proceso de licitación pública convocado por los servicios técnicos municipales. Tres mercantiles concurrieron a la licitación y, finalmente, Vallada obtuvo la mayor puntuación técnica y económica, convirtiéndose en adjudicataria del contrato.

Desde el ayuntamiento han recordado este lunes que los municipios no tienen competencias en materia de transporte sanitario, ya que están atribuidas a la Conselleria de Sanidad, pero sí en prevención y protección civil. En este marco se sitúa el nuevo contrato, cuyo objetivo es reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta inmediata ante emergencias que puedan producirse durante eventos y actividades organizadas por el consistorio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calp ha querido aprovechar este anuncio para reconocer públicamente la extraordinaria labor que Cruz Roja lleva desarrollando desde hace años en el municipio. La alcaldesa, Ana Sala, ha remarcado que «su profesionalidad, compromiso y entrega han sido fundamentales en la atención sanitaria preventiva, en la asistencia a la ciudadanía y en la respuesta ante situaciones de emergencia».

Por su parte, la responsable del área de Servicios Sociales, Itziar Doval, ha recordado que «la normativa vigente nos prohíbe la firma de convenios de colaboración». Por ese motivo, la edil ha indicado que desde el consistorio continuarán «luchando y trabajando para buscar otras formas de colaboración con Cruz Roja».

Fuentes municipales han subrayado que con esta adjudicación, el consistorio reitera su compromiso con la seguridad, la prevención y el bienestar de la ciudadanía. Y han insistido en que el Ayuntamiento de Calp mantiene su voluntad de seguir colaborando estrechamente con todas las entidades que contribuyen al desarrollo y a la calidad de vida del municipio.

El equipo de gobierno, conformado por Somos Calpe, PSPV-PSOE y Compromís, ha presentado una moción para reclamar a la Generalitat Valenciana el refuerzo urgente del servicio de ambulancias en Calp ante la situación de desprotección sanitaria que vive el municipio. En el texto se recuerda que, pese al notable incremento de población en temporada alta y a la compleja orografía del término municipal, la localidad solo dispone actualmente de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) 24 horas y otra de 12 horas, además de un SAMU con base en Benissa que atiende también a otros municipios, «lo que puede suponer tiempos de respuesta superiores a los recomendables».

La moción exige que la Generalitat amplíe a 24 horas el SVB con base en la Fossa. También reclama que dote al municipio de una base SAMU permanente, que elabore un plan específico de mejora de tiempos de respuesta y que revise los criterios de asignación de recursos sanitarios en municipios turísticos como Calp, al tiempo que solicita estudiar fórmulas jurídicas que permitan, si procede, habilitar una ambulancia municipal complementaria al servicio autonómico.