Rubén García cumple la 'ley del ex' contra el Levante, pero no celebra

En una primera parte para el olvido del Levante frente a Osasuna, el jugador más destacado ha sido Rubén García. El exjugador azulgrana no ... solo asistió en el primer gol con un pase directo a la cabeza de Victor Muñoz, sino que marcó el segundo tanto con la ayuda de la espalda de Brugué, donde se desvió el remate para la sorpresa de Mathew Ryan.

El valenciano, que disputó 149 partidos y anotó 9 goles con el Levante, ha disputado una gran primera mitad frente a su exequipo. De hecho, su rendimiento esta campaña está siendo consistente: cinco asistencias y un gol lo acreditan como una pieza clave para un equipo que lucha por la permanencia.

Con 14 partidos jugados, 7 los disputó desde el inicio y los otros 7 saliendo desde el banquillo. Sin embargo, su presencia irregular en el once no le ha perjudicado para marcar la diferencia cuando salta al césped. Una habilidad que hoy ha penalizado duramente al Levante, que se fue al descanso perdiendo 2-0 por culpa, en cierta parte, de un viejo conocido: Rubén García.