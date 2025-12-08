Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 93.654,70 euros a un acertante en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Rubén García pide perdón por anotarle al Levante. Villar López

Rubén García cumple la 'ley del ex' contra el Levante, pero no celebra

El que fuera jugador azulgrana anotó un gol tras un rebote y decidió no festejarlo por respeto al club

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:11

Comenta

En una primera parte para el olvido del Levante frente a Osasuna, el jugador más destacado ha sido Rubén García. El exjugador azulgrana no ... solo asistió en el primer gol con un pase directo a la cabeza de Victor Muñoz, sino que marcó el segundo tanto con la ayuda de la espalda de Brugué, donde se desvió el remate para la sorpresa de Mathew Ryan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  2. 2 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  3. 3 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  4. 4 El pueblo costero a una hora de Valencia considerado el más bonito de la Navidad
  5. 5

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  6. 6 Regresa uno de los mercados navideños más esperados de Valencia
  7. 7

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  8. 8

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  9. 9 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  10. 10 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rubén García cumple la 'ley del ex' contra el Levante, pero no celebra

Rubén García cumple la &#039;ley del ex&#039; contra el Levante, pero no celebra