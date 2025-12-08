En directo, CA Osasuna - Levante UD

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 15 L08/12 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla
Osasuna
21:00h.
1
-
0
Levante
Víctor Muñoz (12')
Min. 16
OSA
LEV
Gol! Min 12'
Gol de Víctor Muñoz
Tarjeta amarilla Min 14'
Lucas Torró ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gabriel Strazzeri
Valencia
Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:43
15'
Lucas Torró (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
15'
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
15'
Karl Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
15'
Remate parado. Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
13'
¡Gooooool! Osasuna 1, Levante 0. Víctor Muñoz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área.
11'
Remate parado por bajo a la izquierda. Karl Eyong (Levante) remate con la derecha desde la banda derecha. Asistencia de Unai Vencedor.
5'
Falta de Alejandro Catena (Osasuna).
5'
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Remate rechazado de Enzo Boyomo (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Remate rechazado de Alejandro Catena (Osasuna) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
4'
Corner,Osasuna. Corner cometido por Manu Sánchez.
3'
Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área.
1'
Remate rechazado de Jon Moncayola (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alessio Lisci
3-4-2-1
Sergio Herrera
portero
Iñigo Arguibide
defensa
Alejandro Catena
defensa
Enzo Boyomo
defensa
Jon Moncayola
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Aimar Oroz
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Rubén García
Delantero
Víctor Muñoz
Delantero
Ante Budimir
Delantero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Jorge Cabello
defensa
Alan Matturro
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Karl Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
57,9%
OSA
42,1%
LEV
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia