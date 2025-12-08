Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 15 L08/12 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla

Escudo Club Atlético Osasuna

Osasuna

21:00h.

1

-

0

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

  • Víctor Muñoz (12')

Min. 16

[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Gol! Min 12'

Gol de Víctor Muñoz

Tarjeta amarilla Min 14'

Lucas Torró ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Manu Sánchez, ante Rubén García en El Sadar. EFE

En directo, CA Osasuna - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en El Sadar

Minuto a minuto

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:43

Icono15'

Lucas Torró (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono15'

Falta de Lucas Torró (Osasuna).

Icono15'

Karl Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono15'

Remate parado. Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono13'

¡Gooooool! Osasuna 1, Levante 0. Víctor Muñoz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono11'

Remate parado por bajo a la izquierda. Karl Eyong (Levante) remate con la derecha desde la banda derecha. Asistencia de Unai Vencedor.

Icono5'

Falta de Alejandro Catena (Osasuna).

Icono5'

Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Remate rechazado de Enzo Boyomo (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Remate rechazado de Alejandro Catena (Osasuna) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono4'

Corner,Osasuna. Corner cometido por Manu Sánchez.

Icono3'

Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono1'

Remate rechazado de Jon Moncayola (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Alessio Lisci

3-4-2-1

Alineación

Sergio Herrera

portero

Iñigo Arguibide

defensa

Alejandro Catena

defensa

Enzo Boyomo

defensa

Jon Moncayola

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Aimar Oroz

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Rubén García

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Ante Budimir

Delantero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Jorge Cabello

defensa

Alan Matturro

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Karl Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

Estadísticas

57,9%

LEV

OSA

42,1%

LEV

LEV

1 Goles 0
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 0

