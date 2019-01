Paco López: «No nos ha ayudado el VAR»

Tras la victoria ante el Valladolid, el técnico blanquivioleta, Sergio González, mostró su enojo por el gol anulado a Óscar Plano y lanzó un dardo al Levante UD. Esta mañana, el entrenador del Levante, Paco López, ha sacado la cara por el conjunto granota. «Entiendo el enfado de Sergio el otro día. A lo mejor yo también lo habría tenido. Pero se equivocó hablando de nuestro comunicado, que era para aclarar a todo el mundo lo que es mano y lo que no. De todas las decisiones de la VAR, no ha habido una que no haya sido justa. Otra cosa son las interpretaciones. No nos ha ayudado el VAR. Nosotros podríamos hablar de penaltis... Todos tendríamos argumentos para quejarnos y no lo voy a hacer«, ha asegurado el de Silla.

Al mismo tiempo, Paco López se mantiene a la espera de la llegada de un fichaje defensivo. El Levante encara al tramo final del mercado invernal con el objetivo de reforzar el eje de la zaga y el principal candidato es el angoleño Bastos. «Tenemos una ficha libre y la posición en la que más falta nos hace es la de central. Pero yo me centro en lo que tengo ahora mismo», ha señalado Paco López, quien ha evitado hablar sobre el procedimiento relacionado con la posible alineación indebida del Barcelona en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey: «No depende de mí. No quiero desviar mi atención y no voy a opinar. El club tiene gente que se dedica a esto».

El FC Barcelona cayó ayer con el Sevilla en la ida de los cuartos de final. Y, precisamente, el Levante visita en sábado al conjunto hispalense. «Nunca se sabe cuándo es un buen o mal momento. El Sevilla tiene una gran plantilla y el Pizjuán es un escenario difícil. Tienen un equipazo«, ha avisado Paco López. Además, el preparador granota ha admitido su inquietud por la elevada cantidad de tarjetas acumuladas por José Campaña, quien ya lleva nueve. El andaluz está apercibido de sanción: «Es una tema que tenemos que controlar. No sólo él, sino todos los jugadores. Él y los demás lo saben».