Urgente El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
Cuarto amistoso de pretemporada entre el Levante y el Al-Qadsiah. Levante UD

Levante UD - CD Castellón: horario y dónde ver gratis por televisión el quinto amistoso de pretemporada

Los de Julián Calero no conocen la derrota en este período de preparación

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:05

El Levante UD afronta la última semana de la pretemporada antes del inicio de La Liga. La plantilla de Julián Calero se enfrentará al CD Castellón en lo que será el penúltimo envite antes de viajar a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés en la primera jornada, un partido que tiene mucha miga.

El técnico ha visto como su plantilla ha dado un paso adelante con las ocho incorporaciones que ha introducido hasta el momento como son Kervin Arriaga, Alan Matturo, Manu Sánchez, Olasagasti, Koyalipou, Matías Moreno, Toljan y Victor García. Necesarias para conseguir un bloque que sea capaz de no sufrir para mantener la categoría.

De todos modos, la entidad granota tiene un serio problema con las lesiones. Arriaga y Olasagasti están practicamente descartados para el inicio de liga y otras dos caras nuevas como Matturo y Matías Moreno se retiraron con molestias musculares en un entrenamiento en Buñol.

Aunque de todos los contratiempos, el más señalado es el de Carlos Álvarez. El héroe del ascenso sufre una pubalgia que le ha impedido disputar minutos desde el inicio de la pretemporada. A pesar de todo, Calero tiene que sobreponerse hacer que la plantilla que tenga disponible llegue al 100% al debut en Vitoria.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD se enfrenta al CD Castellón este viernes 8 de agosto en el quinto amistoso de la pretemporada. El encuentra se jugará en la Ciudad Deportiva del Levante en Buñol a las 19:00 horas.

EL partido se podrá ver por televisión completamente gratis y en abierto a través de À Punt, que también ofrecerá el partido en su página web.

