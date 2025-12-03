El cedido del Levante que se luce en la Copa del Rey El joven Dani Martín firma otra gran actuación en el Huesca con portería a cero, su segunda en el 'Torneo del KO'

Marc Escribano Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:39 | Actualizado 18:52h.

El Levante disputa este miércoles su partido de segunda ronda de la Copa del Rey ante el Cieza, pero también está poniendo el ojo en otros cruces del 'Torneo del KO', en los que tiene a futbolistas cedidos. Entre ellos, el Huesca, donde el portero de la competición copera está siendo un granota. Se trata de Dani Martín, uno de los guardametas con mayor proyección del fútbol español.

Con Martín, el Huesca no conoce la derrota. En Copa ha dejado la portería a cero en los dos partidos que ha disputado, ante el Utebo (0-3) en primera ronda y recientemente contra el Racing de Ferrol (0-2) en la segunda eliminatoria. Una promesa de 20 años que quiere triunfar en El Alcoraz, donde hasta ahora no está teniendo minutos en LaLiga Hypermotion. No obstante, el madrileño lo dejó claro tras vencer al Racing de Ferrol.

«Siempre es un orgullo poder jugar. Lo más importante es seguir trabajando. Seguiré esforzándome al máximo para seguir teniendo minutos… Sabíamos de la dificultad del partido y el equipo ha respondido como estas últimas semanas, con trabajo, sacrificio y seriedad. Hemos dado buena imagen», dijo el portero cedido por el Levante.

El director deportivo del Huesca, Ángel Martín, ya avisó con el fichaje de Martín en julio que querían «más competitividad» bajo palos. Por ello, se llevaron cedido a un portero que ya ha sido indiscutible en clubes como el Rayo Majadahonda y el Marbella. Y es que, a pesar de su breve carrera, ya ha disputado 54 encuentros a lo largo de esta, en los que ha logrado 14 porterías a cero (9 con los del norte de Madrid y 5 con los malagueños). En 1 de cada 4 duelos a lo largo de su carrera, no ha encajado un gol.

Con sus 188 centímetros de altura demuestra agilidad además de un gran juego de pies que le hace un guardameta muy completo para defender la meta de un club muy asentado en el fútbol profesional como el Huesca. El propio director deportivo del club confesó que seguía al jugador «desde hace dos temporadas, cuando jugaba en el Rayo Majadahonda». En el Levante cuentan con él de cara al futuro, al tener contrato con los granotas hasta 2028.

Además, Martín firmó una gran pretemporada, en la que venció en dos ocasiones a todo un Primera como Osasuna, sin encajar gol en ninguno de los dos encuentros (0-2 y 1-0), al igual que en el amistoso ante el Tarazona (0-1). El único tanto que ha recibido con la camiseta del Huesca fue ante el Castellón (1-1). Cabe recordar que Martín ya ha vestido la camiseta de la selección española. Defendió la portería de España sub-19 en la goleada a Moldavia por 5-0 en la clasificación al último Europeo, junto a otras grandes promesas del país como Chema Andrés, Dani Rodríguez, Yarek Gasiorowski o Peio Canales.