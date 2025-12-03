Danvila busca un impulso económico para el Levante

La necesidad apremia al Levante UD, si es que en algún momento ha dejado de existir esa premura. Resuelto el plan de reestruturación de ... pagos mediante las dos vías requeridas, con la aprobación en la Junta de Accionistas y tras la resolución judicial, desde el club no cesan los empeños en tratar de hacerse más fuertes. Una mayor aportación de ingresos económicos posibilitaría también dotar de una estructura deportiva más potente. Por ello, con la decisión de destituir a Julián Calero tras el doble cónclave tras la última derrota contra el Athletic Club, Danvila ha focalizado sus esfuerzos en encontrar compañero de viaje.

Mientras la dupla de Del Moral y Vicente Iborra ejercerán como interinos en el banquillo en el partido de Copa del Rey de esta noche y muy probablemente el próximo lunes ante Osasuna, el máximo accionista se encuentra en Inglaterra. Allí, en territorio británico, está protagonizando distintos encuentros en el mundo empresarial, con la firme intención de cerrar acuerdos. Su viaje no quiere que en esta ocasión sea en vano y que cuando se produzca el regreso a la capital del Turia sea mediante la obtención de más capital para la entidad.

Después de las distintas inversiones protagonizadas por Danvila, en donde ha pasado a ostentar en torno el 70% del paquete accionarial del Levante, el dinero no es eterno y precisa de más aliados. Por ello, tal y como expresó durante la Junta Extraordinaria del pasado mes de octubre y en otras comparecencias públicos, ha incidido en sumar al proyecto a nuevos nombres que estuvieran dispuestos a invertir por el beneficio del decano valenciano, siempre respetando sus señas de identidad.

En este proceso, recientemente se ha puesto más hincapié en el traspaso del control del Levante femenino. Su precio está fijado: 4,5 millones de euros. En caso de confirmarse un descenso que parece complicado de evitar, se reduciría en medio millón. El grupo Sphera Partners ha sido hasta la fecha uno de los más interesados. Sería un primer y pequeño colchón, posiblemente insuficiente. Por ello, ahora también se pone el énfasis en localizar a ese otro empresario que, más allá de nuestras fronteras, busque invertir en el club granota y acompañe a Danvila en una andadura que tiende a prolongarse una década, salvo acontecimientos drásticos o entrar en escena un inversor todavía de mayor envergadura que el actual.

Por su parte, estas maniobras de carácter económico tienden a retrasar el relevo en el puesto de entrenador, al menos en lo que se refiere con el gran favorito: Luis García Plaza. Las primeras tomas de contacto se efectuaron para conocer la predisposición del madrileño. Sin embargo, ese posible regreso se sitúa actualmente en un punto muerto, si bien no descartado. Luis García quiere conocer hasta qué punto podrá reforzarse el equipo en el mercado invernal, además de otros aspectos contractuales, antes de dar el paso definitivo. De ahí que, sumado al desplazamiento de Danvila, no se haya terminado de resolver este asunto que ahora preocupa al levantinismo, ya que la permanencia en Primera División juega un papel ostentoso desde todos los prismas.