Danvila, en el palco del Ciutat de Valencia. Iván Arlandis

Danvila busca un impulso económico para el Levante

Con las conversaciones con el entrenador Luis García Plaza en punto muerto, el máximo accionista del club se ha desplazado a Inglaterra para convencer a aliados que faciliten futuras operaciones deportivas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:39

La necesidad apremia al Levante UD, si es que en algún momento ha dejado de existir esa premura. Resuelto el plan de reestruturación de ... pagos mediante las dos vías requeridas, con la aprobación en la Junta de Accionistas y tras la resolución judicial, desde el club no cesan los empeños en tratar de hacerse más fuertes. Una mayor aportación de ingresos económicos posibilitaría también dotar de una estructura deportiva más potente. Por ello, con la decisión de destituir a Julián Calero tras el doble cónclave tras la última derrota contra el Athletic Club, Danvila ha focalizado sus esfuerzos en encontrar compañero de viaje.

