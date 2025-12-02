Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Sánchez, en el Ciutat. Adolfo Benetó

El Levante no quiere precipitarse

Pablo Sánchez confirma que Iborra y Del Moral estarán en Cieza y ante Osasuna. «No hay negociacióncon nadie», afirma el presidente granota sobre el relevo de Calero en el banquillo, aunque Luis García aún es el favorito

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:15

Comenta

«Esto es el fútbol. La idea es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sienten en Cieza este miércoles y en Pamplona contra ... Osasuna, y veremos. No hay ninguna negociación con nadie ahora mismo. Evidentemente cuando un entrenador sale de un club, hay multitud de ofrecimientos, pero bueno, los vamos a seguir valorando». Así de claro fue ayer el presidente del Levante, Pablo Sánchez, al atender a los medios tras la rueda de prensa de despedida de Julián Calero. El directivo no se quiso mojar, esquivó el nombre de Luis García Plaza y afirmó que no hay negociaciones para el sustituto del ya extécnico granota.

