«Esto es el fútbol. La idea es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sienten en Cieza este miércoles y en Pamplona contra ... Osasuna, y veremos. No hay ninguna negociación con nadie ahora mismo. Evidentemente cuando un entrenador sale de un club, hay multitud de ofrecimientos, pero bueno, los vamos a seguir valorando». Así de claro fue ayer el presidente del Levante, Pablo Sánchez, al atender a los medios tras la rueda de prensa de despedida de Julián Calero. El directivo no se quiso mojar, esquivó el nombre de Luis García Plaza y afirmó que no hay negociaciones para el sustituto del ya extécnico granota.

«Es un día triste. La despedida del míster, después de todo lo conseguido, no hay más que ver la repercusión que ha tenido. Ha sido un hombre que ha calado profundamente en el club y en el levantinismo, y es un día triste. Pero el fútbol es así, él mismo lo decía. Nos duele mucho tomar esta decisión, pero ante los resultados no quedaba otra opción. Agradecerle profundamente, de corazón, ese sentimiento de tristeza que tenemos, pero también de agradecimiento a todo su trabajo y a todo lo que ha conseguido en esta temporada y media. Llegó en una situación muy complicada del club, y lo que más necesitábamos era ese espaldarazo deportivo, y él lo consiguió ascendiendo a Primera», comentó Sánchez en su intervención.

El Levante no quiere precipitarse. Sabe que se trata de una decisión estratégica. Un error de elección llevaría al equipo al desastre. «Vamos a elegir bien porque es una decisión muy importante», decía ayer a LAS PROVINCIAS un ejecutivo azulgrana. Por eso están valorando todos los ofrecimientos y las apuestas puestas en la mesa desde la dirección deportiva. Luis García Plaza, actualmente sin equipo y con un conocimiento exhaustivo de la plantilla granota, sigue siendo el candidato ideal, pero no se ha entablado negociación con su agencia. Esta semana hay dos partidos por delanteo y se prefiere dar la oportunidad al dúo de interinos a la espera de tomar la decisión definitiva para reemplazar a Julián Calero en el banquillo.

Pablo Sánchez reafirmó la apuesta por Del Moral e Iborra. «Toda la gente que está en el club tiene categoría suficiente para afrontar esta situación. Nos pasó en la dirección deportiva (Héctor Rodas y José Gila), confiamos en la gente de la casa y funcionó, y por qué no va a funcionar en la parte técnica. Están capacitados tanto Álvaro como Vicente, pero no es una cosa que se ya definitiva ni interina. Es la apuesta en este momento y vamos a ver dónde nos pone el fútbol», señaló, ahondando en que ya se mira al mercado de enero pese a las dificultades económicas del Levante: «Hay un mercado en invierno y por supuesto que se está trabajando ya en ese mercado, tanto en entradas como en posibles salidas. No nos cerramos a reforzar al equipo puesto que estamos en penúltima posición».

Referente a la situación financiera y societaria de la entidad de Orriols, el presidente confirmó que esta semana José Danvila, máximo accionista del Levante, viajará a Londres para reunirse con inversores. «Este martes viaja junto al equipo financiero del club para tener reuniones con fondos de inversión en Londres. Con la expectativa y la alegría de que hay gente que está dispuesta a invertir en nuestro club, es muy buena noticia, somos un club atractivo. Evidentemente, tendremos que escuchar todas las propuestas», dijo el presidente, que, relacionado con temas económicos, dejó caer que el club tiene presupuesto para contratar a un buen técnico: «Depende de qué entrenador, pero sí, tenemos capacidad para encontrar y poder contratar a un entrenador nuevo, por supuesto».

Danvila sabe que encontrar un inversor que ponga dinero en el Levante es harto complicado y lo justifica por los problemas económicos de la entidad.«El nivel de deuda que aún tiene el club es importante», razona el directivo hace unos días para ser realista ante la dificultad para que llegue dinero a través de un nuevo accionista. Eso sí, la aprobación por parte del juez del Plan de Reestrucción de Pagos ha sido un espaldarazo significativo al descartar el amenazante preconcurso de acreedores.

La sentencia confirma el calendario de pagos que comienza por los acreedores privilegiados, entre ellos Edmond de Rothschild y Tifosy, y continúa con los ordinarios y finalmente con los subordinados, como ya se explicó en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 21 de octubre. La deuda con Danvila queda, en este caso, extinguida gracias a su capitalización y la restante se reestructura a diez años, lo que da un poco más de margen al club para poder abordar todos sus proyectos. El auto anuncia la ausencia de quitas de capital y que el plazo para el pago de la deuda llega hasta la temporada 2034/35, aunque el club se ha comprometido a adelantar esta fecha si consigue ingresos extraordinarios.