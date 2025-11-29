Calero: «Se ve el agujero muy negro y es terrible, pero espero que salga el sol»
El entrenador del Levante se muestra descontento con la nueva derrota cosechada en el Ciutat, esta vez ante el Athletic por 0-2
Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:21
Julián Calero se mostró muy descontento con el resultado cosechado por su Levante ante el Athletic Club de Bilbao, tras caer derrotados por 0-2 ... en el Ciutat de València. «No, no hay eximentes de ningún tipo. Si algún jugador está en la plantilla es porque tiene que estar y tiene que dar rendimiento cuando otros compañeros no están. Kervin estuvo enfermo en el hospital toda la noche, y le hemos puesto porque no había más. Elgezabal estaba con molestias. Pero hemos hecho una primera parte todo lo contrario de lo que habíamos planteado. En la segunda parte, por orgullo y corazón les hemos generado problemas. Pero no ha salido esa idea. Ha salido una primera parte muy mala, que con el colofón del 0-2, ha hecho que la segunda fuera todavía más complicada. », dijo el técnico.
«Estamos todos fastidiados evidentemente, nuestra intención era hacernos fuertes y ser un equipo competitivo en el CIutat, y eso nos está lastrando. El vestuario cómo va a estar, fastidiado después de una derrota. Pero la vida y la competición no te permite tirar la toalla. Sí que me afectan las derrotas porque soy persona y me afectan, pero me intento levantar una vez más, no voy a intentar, me voy a levantar. Porque es mi trabajo y es mi obligación. Ahora se ve el agujero muy negro y es terrible, pero mañana espero que vuelva a salir el Sol y la gente recupere la ilusión», señaló el levantinista.
«En esa primera parte hemos notado ese peso de la clasificación. Solamente hay un camino, que es volverse a levantar y rehacerse. Seguir creyendo en lo que haces, no hay otro. No voy a entrar aquí y criticar a mis jugadores, el responsable siempre soy yo y más en la derrota. Tengo que asumir que no estamos compitiendo como tendríamos que competir. La primera parte ha sido todo lo contrario a un equipo mío, y eso no me gusta. En la segunda sí que nos hemos dejado todo, que es lo mínimo. Tenemos que rectificar algunas cosas y no perder el ánimo y la ilusión, entonces márchate. Jamás me ha pasado ni me va a pasar, porque tengo mucha fuerza mental, otra cosa es que estés disgustado por el resultado, que lo estoy, evidentemente», comentó Calero.
«Romero estaba lesionado y ha acabado tocado el partido. En el medio no teníamos posibilidad de cambio, y los centrales no podíamos plantear otra situación. Me puedo echar la culpa que creáis. Hemos jugado con el sistema que más rendimiento nos ha ido dando, hemos puesto dos puntas arriba que creíamos que eran los mejores, por lo que hemos hecho lo más razonable. A toro pasado, luego es más fácil cambiar cosas. Los cambios al descanso no han sido porque yo he querido, han sido porque Kervin y Elgezabal me han dicho que no podían seguir y hemos tenido que modificar sobre la marcha. Nos hemos adaptado a las circunstancias que se nos han ido dando, y repito que no es excusa», remarcó el entrenador del Levante.
«Espero que no me fusilen, pero entiendo el mundo del fútbol. Hay cosas que un entrenador puede controlar y otras que no. Tienes que controlar tu parcela. Lo que no me corresponde a mí... Sé que cuando estás abajo en una situación como la nuestra estás en boca de todos y entredicho. Huímos de eso todos, porque cuando estás abajo te pasan estas cosas, la dinámica negativa. Entiendo las circunstancias y también entiendo a la gente, que en la primera parte no esté contenta. Yo si hubiera sido espectador, hubiera estado muy descontento. Yo voy a continuar con toda la fuerza del mundo, y lo demás no depende de mí», señaló Calero.
«Cabello ha hecho todo lo que ha podido en esos minutos, en una situación muy difícil. Hemos metido a Olasa ahí, que te puede ayudar tanto en el medio como en un costado. Me da información de que es gente comprometida y que lo intenta hasta el final. Seguramente yo puedo cambiar cosas, es evidente. Cuando lo analizas fríamente, cada uno pondría a sus jugadores, y para eso estoy aquí. Si vamos penúltimos, es que me he equivocado, y eso está en mi debe, tengo que encontrar soluciones. Estoy intentando tranquilizar a todo el mundo y responsabilizar a todos, porque es mi trabajo, hacer que esto no se convierta en un hervidero incontrolable», comentó el míster granota.
«Es difícil darle un mensaje porque la afición es la que mejor está, mucho mejor que el equipo y el cuerpo técnico. Hoy se han tenido que disgustar, porque no les ha gustado. Sin embargo en la segunda parte, cuando les hemos dado un poco, se han venido arriba. Entonces es difícil decirles algo. Ellos son los que están sosteniendo al equipo, porque si ellos nos abandonan, entonces sí que estamos perdidos. Vamos a intentar darles motivos a ellos para que sigan creyendo en que esto puede sacar», expresó sobre un mensaje a la afición.
Preguntado por los pitos a Matturro, fue sincero: «Llevaba mucho tiempo sin juigar y sin competir. Nosotros mismos nos hemos metido en la boca del lobo, él tenía que coger confianza poco a poco y no de golpe. La idea era que él jugara fácil y no tuviera muchos inconvenientes para evitar que pudiera encontrarse nervioso. Es evidente que en algunas cosas se le ha notado pero ha sido más el conjunto que él, en la primera parte hemos estado todos señalados y yo el primero. Decir que Matturo ha estado mal cuando hemos estado todos mal es injusto».
«Cada vez que no hemos conseguido puntos pero el equipo da buenas sensaciones, yo estaba disgustado. Porque cuando llegan estos momentos, en vez de tener 9 puntos tienes 14, pues estas ahí. Entonces te puede entrar el miedo y el peso en la espalda. Si por desgracia ha sido eso, habrá que intentar darle la vuelta y seguir confiando y creyendo porque son mis jugadores. Como no vayas en el mismo carro y empezamos a señalar los unos a los otros... El culpable soy yo», dijo un muy autocrítico Calero.
«Elgezabal ha notado en la rodilla un estiramiento, no sabemos qué será. Romero estaba con molestias y estaba ahora tratándose. Espero que sea solo esas molestias y pueda continuar entrenando y jugando. Kervin espero que haya sido su proceso vírico que nos ha impedido que pudiera competir como él puede competir, se le notaba en la primera parte que no era el jugador que conocemos. Si tuviera otro jugador, no hubiera jugado», expresó repasando el parte de guerra de jugadores tocados, que se engorda: «Dela y Matías van a estar dos o tres semanas fuera cada uno. Tienen una roturilla porque se encontraban a medio gas y se han tratado, pero las pruebas indicaban que tenían pequeñas lesiones que te impiden participar dos o tres semanas a cada uno. Dos bajas más».
«Solemos charlar bastante. He visto a Pablo el presidente, nos hemos saludado. Están fastidiados como estoy yo. Poco más te puedo decir, esas cosas no dependen de mí. Tengo que seguir enfocado en lo que puedo hacer. Ellos tienen su trabajo y toman sus decisiones, pero poco puedo hacer yo», comentó sobre si había visto a José Danvila.
«Creo que hay varias situaciones, hasta ahora el equipo ha dado muestras de dejárselo todo, y la gente ha sido condescendiente. La gente veía que no subamas pero te dejabas la piel. Si no ha sido así y no te dejas todo, entonces ya la gente... No. No me gusta el ambiente triste que palpo, en general, incluso aquí en la rueda de prensa. Pero lo puedo entender porque la circunstancia es para todos dolorosa, y me siento muy muy responsable. Tenemos que seguir. Si ves ese puntaje es triste, muy malo. Que te lleva indiscutiblemente a Segunda, pero todavía se puede revertir. Pero creo que no podemos venirnos abajo y seguir intentándolo. No voy a consentir que nadie tire la toalla, y mi barco tirará hacia delante hasta que me dejen», expresó Calero sobre la situación del equipo.
Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, valoró así la superioridad de su equipo: «El dominio que tienes lo tienes que traducir en el resultado. Ellos han tenido una buena salida en el segundo tiempo y hemos podido estar ahí y aguantar bien. Se veía que cada vez que pasábamos del medio campo les podíamos hacer daño, y en la primera que hemos llegado hemos hecho gol».
