Julián Calero, en el Ciutat. EP
Rueda de prensa

Calero: «Se ve el agujero muy negro y es terrible, pero espero que salga el sol»

El entrenador del Levante se muestra descontento con la nueva derrota cosechada en el Ciutat, esta vez ante el Athletic por 0-2

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:21

Julián Calero se mostró muy descontento con el resultado cosechado por su Levante ante el Athletic Club de Bilbao, tras caer derrotados por 0-2 ... en el Ciutat de València. «No, no hay eximentes de ningún tipo. Si algún jugador está en la plantilla es porque tiene que estar y tiene que dar rendimiento cuando otros compañeros no están. Kervin estuvo enfermo en el hospital toda la noche, y le hemos puesto porque no había más. Elgezabal estaba con molestias. Pero hemos hecho una primera parte todo lo contrario de lo que habíamos planteado. En la segunda parte, por orgullo y corazón les hemos generado problemas. Pero no ha salido esa idea. Ha salido una primera parte muy mala, que con el colofón del 0-2, ha hecho que la segunda fuera todavía más complicada. », dijo el técnico.

