Nicolás Maduro saluda en la juramentación de los nuevos comandos bolivarianos en Caracas. Reuters

Venezuela acepta de nuevo los vuelos de repatriación de EE UU

Maduro denuncia una «guerra psicológica» en su contra, dice que no se irá «a ninguna parte» y crea un nuevo buró político para «dirigir la revolución»

M. P.

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

Nicolás Maduro ha vuelto a aceptar los vuelos de repatriación desde Estados Unidos tras un breve pulso con la Administración norteamericana. El líder chavista ha ... ordenado a la Autoridad Aeronáutica de Venezuela que otorgue permisos a los aviones que trasladan a los deportados después de que el pasado fin de semana los suspendiera como respuesta al cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

