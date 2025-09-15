Xirivella, sobrevivir tras un duro golpe a polígonos y comercios

La dana se cebó con Xirivella, aunque por fortuna no se registraron fallecidos en el término. Eso sí, según un informe de la Cámara de ... Comercio de Valencia recoge que las inundaciones acabaron con 123 locales de 103 empresas. Los polígonos de Virgen de la Salud, Els Oficis y Zamarra se incluyeron entre los que tuvieron un grado de afectación «extremo o muy alto». El Consistorio habla de 200 empresas afectadas.

Un paseo por la localidad indica que la vuelta a la normalidad se aprecia, después de unos meses intensos en los que las tareas se centraron tanto en la limpieza como en la ayuda a los más afectados. El desbordamiento del barranco de la Saleta provocó que casi todo el término quedara anegado por el agua, que algunas zonas superó el metro de altura, entrando en bajos, comerciales, casas y garajes.

Los trabajos en la localidad se centraron sobre todo en la limpieza de las calles y la retirada de los enseres dañados por la inundación. Decenas de toneladas de material de todo tipo acabaron en la calle, mientras que el otro foco de atención fue la recuperación de los colegios afectados, donde se sumaron numerosos voluntarios para limpiar.

La pregunta es qué hacer a partir de ahora. Todas las miradas están en el barranco de la Saleta, que discurre por Aldaia pero cuyo desbordamiento afectó a Xirivella. La presidenta de la Federación de Vecinos, Maika Olivares, demanda que haya más «participación ciudadana desde este municipio», para reclamar al gobierno municipal «información de lo que quiere hacer la Confederación del Júcar».

RECONSTRUCCIÓN 10,47 millones de euros son los fondos asignados por el Ministerio de Política Territorial para reconstruir infraestructuras y equipamientos municipales.

La dirigente vecinal comenta que la primera preocupación es la «falta aparente de un plan de prevención, lo desconocemos. Si hay previsión por parte del Ayuntamiento en este sentido nos gustaría saberlo», en referencia a sistemas de aviso a la población, por ejemplo.

Las inundaciones afectaron con más gravedad algunos barrios. La zona centro de Xirivella, el polígono industrial Virgen de la Salud, túneles y garajes, así como el barrio de San Ramón. La presidenta vecinal de esta última zona, Paqui Martínez, destaca que el agua entró en numerosas viviendas, cuyos propietarios acometen las obras «como pueden por la falta de empresas». Se trata de una parte de Xirivella donde abundan las casas en plantas bajas.

«Nosotros lindamos con Aldaia y nos afectó mucho el desbordamiento de la Saleta. Estamos preocupados porque no sabemos cómo se esta trabajando en el barranco para que no vuelve a afectarnos», dice. Lo mismo en relación a las previsibles lluvias de este otoño: «No sabemos si se ha hecho algo y cada vez que escuchamos un trueno ponemos madera y hasta he pensado en comprar sacos de arena por si hacen falta», asegura.

Ampliar Calle del barrio de San Ramón de Xirivella. IRENE MARSILLA

Afirma que lo ocurrido fue un «desastre y eso que lo ocurrido en Xirivella no se puede comparar con la tragedia de otros municipios, pero tenemos miedo de lo que puede volver a pasar». Añade que la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce «pasa por Xirivella y queremos saber si se va a hacer lo adecuado o no. Al menos queremos un protocolo de emergencias para saber qué hacer».

El pequeño comercio también resultó muy afectado por las inundaciones. Según las cifras del Colegio de Registradores, Xirivella fue uno de los lugares con mayor número de espacios golpeados por la dana, un total de 1.551. En total, el Consistorio considera que el 77% de los negocios abiertos tuvieron alguna repercusión, por lo que el Consistorio aprobó una serie de bonificaciones fiscales, además de subvenciones públicas y privadas para los damnificados.