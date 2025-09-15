Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calle de un polígono industrial en Aldaia. IRENE MARSILLA

Xirivella, sobrevivir tras un duro golpe a polígonos y comercios

El 77% de los negocios del municipio resultaron afectasdos por la dana mientras la Federación de Vecinos demanda un plan de prevención y conocer los planes de mejora en el barranco

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:56

La dana se cebó con Xirivella, aunque por fortuna no se registraron fallecidos en el término. Eso sí, según un informe de la Cámara de ... Comercio de Valencia recoge que las inundaciones acabaron con 123 locales de 103 empresas. Los polígonos de Virgen de la Salud, Els Oficis y Zamarra se incluyeron entre los que tuvieron un grado de afectación «extremo o muy alto». El Consistorio habla de 200 empresas afectadas.

