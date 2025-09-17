Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El parque de educación vial, en plenas actividades. LP

Torrent se vuelca con los niños en la Semana de la Movilidad

El Parque de Educación Vial despliega numerosas actividades

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:59

El Ayuntamiento de Torrent ha inaugurado la Semana Europea de la Movilidad con una propuesta que pone a los niños en el centro de la acción. Durante varios días, el Parque Infantil de Educación Vial de Parc Central se transforma en un gran espacio de aprendizaje y diversión donde las familias pueden acercarse, de manera gratuita, a las buenas prácticas de movilidad urbana.

Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 17:30 a 20:30 horas, los más pequeños podrán participar en prácticas de circulación vial con acceso libre. Para ello, el consistorio pone a su disposición distintos vehículos y un circuito supervisado por monitores especializados, con el objetivo de que los niños y niñas aprendan de forma lúdica las normas de tráfico y el respeto por la vía pública.

El viernes 19 de septiembre, en el mismo horario, el parque acogerá una Gran Feria Infantil, que incluirá talleres, juegos y actividades diseñadas para disfrutar en familia. Como colofón, el sábado a las 18:30 horas, el público podrá asistir al espectáculo de circo-teatro y percusión «Batuclown», una propuesta vibrante que une humor y música para transmitir valores de convivencia y respeto por el entorno.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, asistió ayer martes al parque infantil de Educación Vial, destacando la importancia de acercar la movilidad sostenible a las nuevas generaciones. La primera edil subrayó que «queremos que nuestros niños y niñas aprendan, jugando, a desplazarse de forma segura y respetuosa con el entorno. La Semana de la Movilidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo movernos mejor, y ellos son el futuro de una Torrent más sostenible».

Folgado añadió que «cada propuesta está pensada para disfrutar en familia y para que los peques comprendan que la movilidad no es solo transporte: es convivencia, salud y respeto por el medio ambiente».

