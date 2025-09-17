Torrent se vuelca con los niños en la Semana de la Movilidad El Parque de Educación Vial despliega numerosas actividades

P. M. VALENCIA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent ha inaugurado la Semana Europea de la Movilidad con una propuesta que pone a los niños en el centro de la acción. Durante varios días, el Parque Infantil de Educación Vial de Parc Central se transforma en un gran espacio de aprendizaje y diversión donde las familias pueden acercarse, de manera gratuita, a las buenas prácticas de movilidad urbana.

Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de 17:30 a 20:30 horas, los más pequeños podrán participar en prácticas de circulación vial con acceso libre. Para ello, el consistorio pone a su disposición distintos vehículos y un circuito supervisado por monitores especializados, con el objetivo de que los niños y niñas aprendan de forma lúdica las normas de tráfico y el respeto por la vía pública.

El viernes 19 de septiembre, en el mismo horario, el parque acogerá una Gran Feria Infantil, que incluirá talleres, juegos y actividades diseñadas para disfrutar en familia. Como colofón, el sábado a las 18:30 horas, el público podrá asistir al espectáculo de circo-teatro y percusión «Batuclown», una propuesta vibrante que une humor y música para transmitir valores de convivencia y respeto por el entorno.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, asistió ayer martes al parque infantil de Educación Vial, destacando la importancia de acercar la movilidad sostenible a las nuevas generaciones. La primera edil subrayó que «queremos que nuestros niños y niñas aprendan, jugando, a desplazarse de forma segura y respetuosa con el entorno. La Semana de la Movilidad es una oportunidad para reflexionar sobre cómo movernos mejor, y ellos son el futuro de una Torrent más sostenible».

Folgado añadió que «cada propuesta está pensada para disfrutar en familia y para que los peques comprendan que la movilidad no es solo transporte: es convivencia, salud y respeto por el medio ambiente».

Temas

Educación