El Senado reconoce a Paterna como 'Ciutat del Foc' por unanimidad

El alcalde Sagredo, defensor de la propuesta, subraya el valor de la pirotecnia como un patrimonio cultural

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:56

El Senado de España ha aprobado este miércoles por unanimidad la moción impulsada por el senador por Valencia y Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, con la que se reconoce oficialmente a Paterna como «Ciutat del Foc».

La propuesta, que fue defendida por Sagredo en la Comisión de Cultura, subraya la relevancia histórica, patrimonial y cultural que el municipio mantiene con el fuego desde hace siglos.

Tras la votación, Sagredo ha mostrado su satisfacción por el respaldo unánime alcanzado y ha declarado que «Paterna no entiende su historia sin el fuego. La Cordà y el resto de actos de fuego, nuestros tiradores/as y la pasión por la pólvora forman parte de nuestra identidad colectiva. Este reconocimiento es un homenaje a generaciones de paterneros y paterneras que han hecho del fuego una forma de cultura y de vida.»

Asimismo, el senador ha destacado el valor patrimonial y emocional de esta declaración. «No hablamos solo de un acto festivo, sino de un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación, de padres/madres a hijos/as Con esta decisión, el Senado reconoce una raíz y todo un símbolo de nuestra ciudad».

La moción aprobada también solicita su elevación al Consejo de Patrimonio Histórico de España y contempla impulsar una red internacional de Ciudades del Fuego que permita proteger, difundir y proyectar la cultura del fuego en el ámbito nacional e internacional.

A este respecto, Sagredo ha señalado que «Paterna está preparada para liderar la creación de esta red de ciudades que comparten el fuego como expresión cultural. Es una oportunidad histórica para intercambiar conocimientos, preservar lo nuestro y proyectarlo en Europa y en el mundo.»

El texto debatido en el Senado pone de relieve hitos como la celebración documentada de la Cordà desde el siglo XIX, la creación del Cohetódromo en 2001, la defensa de las tradiciones pirotécnicas en Bruselas en 2009, o el reconocimiento de la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial en los últimos años.

Por último, Sagredo ha concluido que con «este reconocimiento del Senado como Ciutat del Foc se une al recibido por las Cortes Valencianas en 2021 y nos impulsa a es seguir protegiendo y divulgando la especial relación que nuestra ciudad mantiene con la pólvora y el fuego».

